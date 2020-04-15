Из 1774 заболевших COVID-19 за 15 апреля в Москве 85% моложе 65 лет

До 1 мая все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

За последние сутки в Москве подтверждено 1774 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 1774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 14776 случаев коронавируса.

43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 37% – от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем почти 4% из них – старше 80 лет. Также 5% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);



если нужно вынести мусор.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв.

Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

Для получения цифрового пропуска на портале mos.ru нужно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, ввести необходимые данные и подать заявку. Если доступа к порталу нет, можно отправить СМС специального формата на номер 7377 или позвонить в единую справочную службу Правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

Цифровой пропуск необходимо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и брать с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.