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Закрыли все кладбища в Новосибирске до 30 апреля. Можно только хоронить

20:03 15.04.2020 Фото: Википедии
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Мэр Локоть обратился с просьбой воздержаться от посещения общественных кладбищ в дни поминовения усопших, в церковные праздники, соблюсти меры предосторожности на период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Закрыли все кладбища в Новосибирске до 30 апреля. Можно только хоронить
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Закрыли все кладбища в Новосибирске до 30 апреля. Можно только хоронить

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Сегодня, 15 апреля, в Новосибирске закрылись для посещения городские кладбища. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

Ограничения на посещения могил вводятся до 30 апреля. Это вызвано борьбой с распространением короанавирусной инфекции. При этом проведение траурных церемоний по захоронению скончавшихся отменено быть не может.

— Нужно приостановить посещение гражданами общественных кладбищ города Новосибирска, за исключением участия супругов, близких родственников, иных родственников, законных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, в траурных процессиях, — говорится в постановлении мэра. На территорию кладбищ ограничивается въезд транспорта, кроме того, который предназначен для оказания ритуальных услуг.

Дословно

По 30 апреля включительно приостановлено посещение новосибирских кладбищ. Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего.

Решение принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска.

В соответствии с постановлением мэрии также ограничен въезд на территории городских кладбищ автомобилей за исключением специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, и транспорта коммунальных служб.

Временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:

— «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;

— «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;

— «Клещихинском» по адресу: ул. Хилокская, 11а;

— «Инском» по адресу: ул. Твардовского, 1/1;

— «Южном» по адресу: ул. Арбузова, 2г;

— «Чемском» по адресу: ул. Молодости, 188, к. 1;

— «Северном» по адресу: ул. Новоуральская, 124.

Для ограничения въезда транспортных средств установят соответствующие дорожные знаки или иные технические средства организации дорожного движения, предусмотренные правилами дорожного движения.

Контролировать соблюдение режима временных ограничений въезда транспортных средств, а также обеспечивать безопасность дорожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к территориям общественных кладбищ, в дни религиозных праздников будет полк дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по городу Новосибирску.

Администрация муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» выражает надежду на понимание горожан и обращается к новосибирцам с просьбой воздержаться от посещения общественных кладбищ в дни поминовения усопших, в церковные праздники, соблюсти меры предосторожности на период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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