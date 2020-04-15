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Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ-95B рейса Москва-Мурманск, вернувшегося в Шереметьево

18:47 15.04.2020 Фото: СКР
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Следствие обвиняет в авиакатастрофе командира воздушного судна Дениса Евдокимова, допустившего грубую ошибку. Он настаивает на неисправности самолета. Крушение произошло 5 мая 2019 года.

Сгорели 40 пассажиров при аварийной посадке самолета RRJ 95B рейса Москва Мурманск, вернувшегося в Шереметьево
Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа

Завершено расследование уголовного дела в отношении пилота самолета, потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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