Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе

Накануне, 14 апреля, вечером в одной из квартир по улице Шота Руставели в Орджоникидзевском районе Уфы было обнаружено тело 20-летнего парня. По предварительным данным, молодой человек скончался от ножевого ранения в грудь.
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве была задержана бабушка парня. Предварительно установлено, что в ходе бытового конфликта пенсионерка ударила внука ножом в область сердца. В результате потерпевший скончался на месте.
В пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали, что с подозреваемой сейчас проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.