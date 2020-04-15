Зарезала своего внука 69-летняя бабушка. Труп нашли в квартире в Уфе

По предварительной версии, 20-летний внук скончался от ножевого ранения в сердце. Поножовщиной и трагедией закончился бытовой семейный конфликт.

В Уфе 69-летняя бабушка зарезала внука

Накануне, 14 апреля, вечером в одной из квартир по улице Шота Руставели в Орджоникидзевском районе Уфы было обнаружено тело 20-летнего парня. По предварительным данным, молодой человек скончался от ножевого ранения в грудь.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве была задержана бабушка парня. Предварительно установлено, что в ходе бытового конфликта пенсионерка ударила внука ножом в область сердца. В результате потерпевший скончался на месте.

В пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали, что с подозреваемой сейчас проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.