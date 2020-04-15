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Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель

19:20 15.04.2020
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По сравнению с показателем на 9 апреля цена упала на $3,59.

Рухнула цена на нефть Urals до $16,71 за баррель
Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

На 14 апреля стоимость нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась по сравнению с данными на 9 апреля на $3,59, таким образом, цена составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Скидка на российскую нефть осталась прежней — $3,7 за баррель, сообщает агентство Argus.

12 апреля представители стран ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне. В отчете агентства указывается, что, по мнению многих участников рынка, предложенные меры по сокращению производства сырья оказались недостаточными и запоздалыми.

Невысокий спрос на нефть подтолкнул Saudi Aramco, госкомпанию Саудовской Аравии, снова снизить контрактные цены на майские партии для покупателей из Средиземноморья и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

По данным Argus, после выпуска майской программы отгрузок из портов РФ цены на Urals могут измениться. «Но публикация предварительной программы задерживается, — говорится в сообщении Argus, — в связи со значительным сокращением добычи производителям необходимо полностью пересмотреть планы поставок сырья на собственные заводы и за рубеж».

На 11:25 мск 15 апреля цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $28 за баррель впервые со 2 апреля.

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