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ФСБ: Шпионила в пользу Украины военнослужащая российской армии в Крыму

20:11 15.04.2020 Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В шпионскую группу входил также украинец. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже. Женщину отправили под домашний арест — пожалели из-за малолетних детей.

ФСБ: Шпионила в пользу Украины военнослужащая российской армии в Крыму
В Крыму задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В шпионскую группу входил гражданин Украины, а также россиянка — военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая, как считает следствие, в 2017-2018 годах передала украинской военной разведке доверенную ей по службе гостайну. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене.

«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», — добавили в ФСБ.

Получить информацию о шпионской деятельности задержанных удалось во время расследования уголовного дела, о котором ФСБ сообщала в январе. Задержанный в рамках следствия россиянин тогда сообщил, что по заданию полковника Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки он оборудовал в Крыму схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

Именно Ахмедов, как полагает российская контрразведка, был вербовщиком и куратором задержанной россиянки и украинца. По данным российской спецслужбы, «украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны».

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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От редакции

Шпионам хорошо платят или за идею?

Гость, 15 апреля 2020 20:47
натыкать бы горбачёва носом в эту статейку!

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