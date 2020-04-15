Обращение Путина к нации: Выдать бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Деньги пойдут на выплату зарплат в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Путин проводит очередное заседание с правительством в дистанционном режиме

Президент вечером 15 апреля начал совещание с членами Правительства в режиме видеоконференции.

Дословно

Сегодняшнее совещание будет посвящено вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем, мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей – а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела – следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.

И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения.

Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Поэтому прошу Правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая.

Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально, на деле выполняется – а Правительство в состоянии это проконтролировать – то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.