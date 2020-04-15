Путин причислил магазины к пострадавшим от коронавируса отраслям. Список мер поддержки экономики

200 млрд рублей направят на субсидии региональным бюджетам. Субъекты смогут гибко тратить эти деньги на первоочередные нужды. 23 млрд рублей — на поддержку авиации. Зарплатные кредиты обеспечит гарантиями ВТБ.

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Президент поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Путин предложил:

Предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Доработать список системообразующих предприятий на основе внятных параметров, предусмотреть для таких компаний кредиты на пополнение оборотных средств с субсидированием в размере ключевой ставки ЦБ.

Направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам. Субъекты смогут гибко тратить эти деньги на первоочередные нужды.

Направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиационной отрасли.

Не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями ВЭБ, чтобы снизить риски для коммерческих банков и повысить их доступность. Распространить эти кредиты на средние и крупные предприятия в пострадавших секторах экономики.

Президент также сообщил, что 16 апреля проведет совещание по поддержке строительной отрасли, затем и по авиа-, автопрому и других секторов экономики.