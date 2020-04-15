15.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Путин причислил магазины к пострадавшим от коронавируса отраслям. Список мер поддержки экономики

21:10 15.04.2020 Фото: Кремлин.ру
1

200 млрд рублей направят на субсидии региональным бюджетам. Субъекты смогут гибко тратить эти деньги на первоочередные нужды. 23 млрд рублей — на поддержку авиации. Зарплатные кредиты обеспечит гарантиями ВТБ.

Путин причислил магазины к пострадавшим от коронавируса отраслям. Список мер поддержки экономики
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Президент поручил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, торгующие непродовольственными товарами в розницу.

Путин предложил:

Предоставить малому и среднему бизнесу возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Доработать список системообразующих предприятий на основе внятных параметров, предусмотреть для таких компаний кредиты на пополнение оборотных средств с субсидированием в размере ключевой ставки ЦБ.

Направить 200 миллиардов рублей на субсидии региональным бюджетам. Субъекты смогут гибко тратить эти деньги на первоочередные нужды.

Направить более 23 миллиардов рублей на поддержку авиационной отрасли.

Не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями ВЭБ, чтобы снизить риски для коммерческих банков и повысить их доступность. Распространить эти кредиты на средние и крупные предприятия в пострадавших секторах экономики.
Президент также сообщил, что 16 апреля проведет совещание по поддержке строительной отрасли, затем и по авиа-, автопрому и других секторов экономики.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все предусмотрели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскТест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги 1
22:30 15-04-2020
Тест на COVID-19 отрицательный: Не заражены коронавирусом приехавшие из Таиланда в Бердск супруги
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться 6
22:25 15-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться
53 человека болеют COVID-19 на вечер 15 апреля в Новосибирской области. Один умер
22:22 15-04-2020
53 человека болеют COVID-19 на вечер 15 апреля в Новосибирской области. Один умер
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
22:15 15-04-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Заразились 50 медиков и пациентов COVID-19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей
22:14 15-04-2020
Заразились 50 медиков и пациентов COVID-19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей
Фото чудесного заката в Бердске
22:09 15-04-2020
Фото чудесного заката в Бердске
Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США
22:05 15-04-2020
Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США
БердскЗа очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская 8
22:00 15-04-2020
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Рост числа заразившихся коронавирусом на этой неделе в России предсказали в ВОЗ
21:48 15-04-2020
Рост числа заразившихся коронавирусом на этой неделе в России предсказали в ВОЗ
Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID-19 в другие стационары Новосибирской области
21:29 15-04-2020
Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID-19 в другие стационары Новосибирской области