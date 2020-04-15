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Пособие по безработице в 12 130 рублей и по 3000 на каждого ребенка: подай заявление на сайте «Работа в России» с 9 апреля

21:20 15.04.2020 Фото: pixabay
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Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя.

Пособие по безработице в 12 130 рублей и по 3000 на каждого ребенка: подай заявление на сайте Работа в России с 9 апреля
Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия
Сюжет: Все пособия Путина
Пособие по безработице в 12 130 рублей и по 3000 на каждого ребенка: подай заявление на сайте Работа в России с 9 апреля

Путин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и маеПособие по безработице в 12 130 рублей и по 3000 на каждого ребенка: подай заявление на сайте «Работа в России» с 9 апреляЕщё 25 новостей

Минтрудом подготовлен проект постановления, позволяющий назначать максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для граждан, которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в этот период будет назначаться повышенное пособие из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен Минтрудом России.

«Максимальный размер пособия по безработице будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию. Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном размере. Доплата составит по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего», — пояснил Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

С 9 апреля в России действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал «Работа в России». В этот же день на портале «Работа в России» был развернут сервис, который позволяет гражданам дистанционно подать заявление в службы занятости круглосуточно в режиме онлайн.

Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. По новому порядку заявителю достаточно будет подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. Информация о прежнем месте работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года. Кроме того, с апреля текущего года по поручению Президента РФ Владимира Путина в России был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до 12130 рублей в месяц.

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