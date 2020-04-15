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Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID-19 в другие стационары Новосибирской области

21:29 15.04.2020 Фото: Nso.ru
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Созданный на базе Городской клинической больницы №11 госпиталь на 624 койки начнет функционировать с 20 апреля. Его возможности оценил губернатор Андрей Травников. ГКБ №11 оснащена 40 аппаратами ИВЛ.

Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID 19 в другие стационары Новосибирской области
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, оценил возможности нового инфекционного госпиталя
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мощности нового инфекционного госпиталя снизят риски завоза COVID 19 в другие стационары Новосибирской области

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Губернатор Андрей Травников оценил возможности созданного на базе Городской клинической больницы №11 инфекционного госпиталя. После перепрофилирования помещений учреждение уже с 20 апреля сможет оказывать помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию в стационарных условиях.

Готовность практически полная, доложили Губернатору министр здравоохранения Константин Хальзов и главный врач ГКБ №11 Алексей Величко. Вопросы остались больше не технического, а организационного характера. Например, нужно обновить навигационные таблички, в связи с тем, что назначение практически всех отделений поменялось. Если раньше это была многопрофильная клиника, то теперь будет специализированная больница для приема пациентов с потенциальным заболеванием COVID-19.

«Недавно я встречался с главными врачами наших основных клиник, с основными специалистами-медиками, мы приняли решение: для того, чтобы исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций, — использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для COVID-19, а как распределительный центр.

Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса – это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи. Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. При отрицательных тестах пациентов будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи.

Это потребует организационной работы перемаршрутизации, но мы считаем, что это абсолютно нужное, верное решение в условиях, когда мощности нам еще позволяют использовать площади достаточно гибко. Это позволит нам минимизировать риски завоза инфекции в другие стационары», – отметил Губернатор.

В помещениях инфекционного госпиталя уже завершены строительно-монтажные, электромонтажные работы. Так было увеличено количество точек питания для подключения электрооборудования, установлена дизель-генераторная установка мощностью 300 кВт для обеспечения бесперебойного электроснабжения, проведён монтаж санитарных пропускников, систем снабжения медицинскими газами.

Проведена закупка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, индивидуальных средств защиты, дезсредств. Весь медперсонал прошёл дополнительное обучение по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Губернатору доложили, что ГКБ №11 оснащена 40 аппаратами ИВЛ для проведения инвазивной вентиляции легких, из них 24 аппарата получены из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 3 апреля 2020 года № 822 «О временном перепрофилировании коек для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стационарных условиях» на базе ГБУЗ НСО ГКБ № 11 развернут инфекционный госпиталь на 642 койки.

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