Рост числа заразившихся коронавирусом на этой неделе в России предсказали в ВОЗ

В ВОЗ также поблагодарили Россию за поддержку в условиях пандемии

Россия находится в фазе роста количества заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев инфицирования продолжится. Об этом в среду заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

«Эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста, — сказала Вуйнович. — К сожалению, на этой неделе еще будет рост [количества зараженных в РФ]».

По ее словам, сейчас очень важно быстро выявлять новые случаи заражения и прервать цепочки распространения инфекции в тех регионах, где она появилась недавно. Представитель ВОЗ подчеркнула, что принципиальное значение имеет защита всех, кто контактирует с зараженными.

«Самое главное — пресечь появление так называемых внутренних очагов — в семьях и в профессиональных коллективах. Нужно обращать на это внимание», — цитирует ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, потенциально опасными очагами распространения коронавируса могут стать медицинские учреждения. «Очень важно, чтобы медучреждения были абсолютно сохранны, чтобы не произошло дальнейшего заражения как сотрудников, так и других пациентов», — пояснила Вуйнович. «Очень важно обеспечить медперсонал средствами защиты, но также и пациентов. Это необходимо для всех сотрудников — от медперсонала, медсестер, санитарок до водителей», — указала она.

Вуйнович также выразила надежду, что совместные усилия по борьбе с коронавирусом помогут остановить распространение инфекции.

Кроме того, представитель ВОЗ заявила, что полноценное возвращение к обычной жизни можно ожидать только с созданием вакцины и выработки высокого коллективного иммунитета. «Быстро вернуться к нормальной жизни, согласно оценкам ученых, по нашим отчетам, которые сейчас идут, не будет возможно так легко. Хотя бы до момента, когда будет [разработана] вакцина и [выработан] высокий коллективный иммунитет», — сказала Вуйнович.

Благодарность России

Всемирная организация здравоохранения выражает благодарность России за поддержку в условиях пандемии коронавируса, заявила Мелита Вуйнович.

«Очень много идет поддержки сейчас, которую мы видим. Очень благодарны поддержке Российской Федерации», — сказала она.

Комментируя текущую ситуацию с распространением пандемии на территории РФ, представитель ВОЗ отметила, что властям российских регионов следует исходить из того, что зараженные новым коронавирусом у них есть, даже если до сих пор не было зафиксировано ни одного случая.

«В регионах очень важно, чтобы все очаги были сразу идентифицированы, пациенты и контакты изолированы, и соблюдение физической дистанции очень поможет <…> Надо быть осторожными, даже если непонятно, есть ли там [в каком-либо субъекте РФ] вирус или нет. Просто надо считать, что он [вирус] где-то находится», — сказала она.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.