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Заразились 50 медиков и пациентов COVID-19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей

22:14 15.04.2020 Фото: pexels.com
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Медики считают, что руководство медучреждения не предприняло своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и больных.

Заразились 50 медиков и пациентов COVID 19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей
Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились 50 медиков и пациентов COVID 19 в больнице Уфы. СК начал проверку по просьбе врачей

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Обращения врачей стали причиной проверки республиканской клинической больницы в Уфе, где более 50 пациентов и сотрудников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Ранее президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы, назвав меры ведомства «действием против врачей».

«Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы», — говорится в сообщении СК.

Следствие направило запросы в Министерство здравоохранения республики, территориальные органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также запросило сведения из самой больницы.

«По мере появления возможности будут опрошены руководство, сотрудники и пациенты больницы. Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

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