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Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США

22:05 15.04.2020 Фото: © Twitter / MarshallCohen
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В США от коронавируса погибло уже более 23 тысяч человек, и многие больницы оказались не готовы к такому исходу. Погибших сваливают в кучу на всех свободных местах, потому что морг больницы в Детройте переполнен.

Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США
Трупы лежат в том числе на полу, некоторые друг на друге

Сотрудники больницы Синай-Грейс в Детройте, США, на условиях анонимности рассказали, что творится в медучреждении, пишет Лайф со ссылкой на CNN. В какой-то момент наплыв пациентов стал настолько сильным, а погибших было так много, что морг оказался переполнен. Тела пришлось складывать в любые свободные места. Например, в палаты, предназначенные для изучения сна.

Так, например, на одном из фото видно, как два завёрнутых в мешки тела лежат на застеленной покрывалом кровати. А третье находится рядом в кресле. На другом фото тела расположены в узком помещении с полками. При этом трупы лежат в том числе на полу, некоторые друг на друге. По словам репортёра Маршалла Коэна, который тоже поделился снимками в «Твиттере», в синих пакетах, лежащих на телах, — личные вещи погибших.

Это реальные людские потери от CoViD-19, такое вы нечасто увидите по телевизору. CNN получила от сотрудников скорой помощи в детройтской больнице фотографии, на которых видны тела, сваленные в кучу на пустых местах, потому что морг был переполнен.

Позже представитель больницы Брайан Тейлор заявил, что они уже получили дополнительные мобильные холодильные установки, чтобы справиться с проблемой, вызванной CoViD-19.

Горы трупов: Врачи показали переполненные телами умерших от коронавируса больницы в США

Два завёрнутых в мешки тела лежат на застеленной покрывалом кровати. А третье находится рядом в кресле

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