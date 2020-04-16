16.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

09:39 16.04.2020
6

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.
-машинист экскаватора, график 5/2, з/п от 25000руб.

-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.
-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.
-мастер котельной, график 2/2, з/п 20000руб.
-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.
-санитар ветеринарный, график сменный, з/п 19000руб.
-экономист по труду, график 5/2, з/п 28000руб.
-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.
-инженер-энергетик, график 5/2, з/п 35000руб.
-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.
-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб.
-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 23900руб.
-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.
-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.
-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.
-нормировщик, график 5/2, з/п 22500руб.
-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.
-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.
-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.
-диспетчер, график 1/3, з/п 22400руб.
-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:
8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Мнение читателей
3
0
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Не контактировали в больными и никуда не ездили 7 новых жертв COVID-19 в Новосибирской области
10:18 16-04-2020
Не контактировали в больными и никуда не ездили 7 новых жертв COVID-19 в Новосибирской области
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»? 15
10:12 16-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск: Встанем в строй в «Бессмертный полк» на 9 Мая онлайн на сайте «Курьер.Среда.Бердск»?
Банкротство. Время пришло
10:10 16-04-2020
Банкротство. Время пришло
11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на 16 апреля в Новосибирской области. 7 человек никуда не ездили
10:08 16-04-2020
11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на 16 апреля в Новосибирской области. 7 человек никуда не ездили
Вторая жертва: умер от коронавируса второй человек в Новосибирской области. Умер дальнобойщик из Москвы
10:04 16-04-2020
Вторая жертва: умер от коронавируса второй человек в Новосибирской области. Умер дальнобойщик из Москвы
Как умер Гитлер: Донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера попало в Сеть
10:00 16-04-2020
Как умер Гитлер: Донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера попало в Сеть
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
09:52 16-04-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:39 16-04-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
09:37 16-04-2020
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
Душил и избивал ребенка 15-летний подросток в Мурманской области. Тело закопал в снегу
09:30 16-04-2020
Душил и избивал ребенка 15-летний подросток в Мурманской области. Тело закопал в снегу