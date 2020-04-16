Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

Новосибирская птицефабрика ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-тракторист, график сменный, з/п 25000руб.

-машинист экскаватора, график 5/2, з/п от 25000руб.



-мастер колбасного цеха, график 5/2, з/п 23000руб.-мастер цеха переработки, график 2/2, з/п 28000руб.-мастер котельной, график 2/2, з/п 20000руб.-ветеринарный врач, график 5/2, з/п от 30000руб.-санитар ветеринарный, график сменный, з/п 19000руб.-экономист по труду, график 5/2, з/п 28000руб.-менеджер по приему и обработке заказов, график 5/2, з/п 23000руб.-инженер-энергетик, график 5/2, з/п 35000руб.-прессовщик-формовщик, график 5/2, з/п 28000руб.-укладчик-упаковщик, график сменный, з/п 25000руб.-старший ветеринарный лаборант, график 5/2, з/п 23900руб.-рабочие на производство, график 2/2, з/п 28000руб.-оператор птицефабрик и механизированнных ферм, гарфик 5/2 скользящий, з/п от 20000руб.-птицевод, график 5/2 скользящий, з/п 20000руб.-нормировщик, график 5/2, з/п 22500руб.-учетчик, график 2/2, з/п 25000руб.-слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 25000руб.-слесарь-ремонтник, график 5/2, з/п 25000руб.-диспетчер, график 1/3, з/п 22400руб.-кладовщик 2/2, з/п 20000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Улыбино, Легостаево, Гусельникова, Линево, Черепаново, Таскаево, Листвянка, Ургун, Лебедевка.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.