За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Еще 18 вопросов направлены главврачу Бердска Алле Дробинской. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собрал ответы на вопросы жителей. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года. Но к сожалению, они получены не на все вопросы.
О чем спрашивают жители?
— За создавшуюся ситуацию с медициной в Бердске в полной мере ответственен не только бывший главный врач, но и административный аппарат, заместители. Будет ли главный врач решать вопрос о замене своих заместителей, как проваливших полностью нацпроект «Здоровье» в Бердске? В частности, в педиатрии.
— Врачей-педиатров вынуждают увольняться нереальными нагрузками, низкой зарплатой. Все, кто мог, ушли в детские поликлиники Академгородка. Там нормальные нагрузки, хорошая зарплата, все участки укомплектованы. Так говорят сами педиатры Бердска. Почему так?
— Купите тонзилор для процедур, а то лор назначает, а пройти процедуру можно только в платной клинике. Купите?
— Столкнулась с тем, что терапевт направляет к узкому специалисту, например, к лору или инфекционисту, делает запись в карточке. Но по этой записи талон к этим врачам в регистратуре не дадут. Предлагают прийти утром, т.е. стоять в очереди сначала на улице, потом перед регистратурой, а талонов почему-то мало и они заканчиваются перед тобой. Так можно ходить несколько дней. Но ведь, если уж есть направление от терапевта, то человек действительно нуждается в приеме. Можно же в регистратуре записать его на прием к узкому специалисту, исходя из записи терапевта? Хотя бы, если человек обращается в день такой записи.
— В марте записывалась на маммографию. Записали на октябрь. Надо еще было умудриться посчитать определенные дни. Ну я понимаю месяц может быть запись на эту процедуру, но не восемь же! Как людям быть?
— Практически все врачи заканчивают работу очень рано. В 17-18 часов в поликлинике уже пусто, физиокабинет вообще работает до 16 часов. Уколы можно поставить только днем. Работающему человеку лечиться невозможно. Как лечиться?
— По направлению в областную больницу от педиатра (к пульмонологу, нефрологу, урологу) ждать приходится 5-7 месяцев. Ищите ли вы варианты решения этого вопроса и какие?
— Взрослая поликлиника: требуется ремонт пандуса для инвалидов-колясочников (накидали раствора кое-как, а въехать, да еще с уклоном, невозможно).
И многие другие вопросы. Все вопросы, оставшиеся без ответа, мы отправили запросом главному врачу и в минздрав региона. Как только будут получены ответы, мы их опубликуем. Читайте продолжение в ближайшее время.
Всё же всем известно - Хальзов же сам проболтался. Кошмар какой то.
Одно лицемерие и ложь.
Очень грамотный как врач и администратор все на ней держалось. Все врачи ждут .