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За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

18:00 16.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще 18 вопросов направлены Алле Николаевне. «Курьер. Среда. Бердск» собрал ответы главврача на вопросы жителей. Ответы получены не на все обращения.

За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Главный врач Алла Дробинская реанимирует медицину Бердска
Сюжет: Главврач Дробинская отвечает
За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

За очередь к врачу в 4 месяца и увольнение педиатров ответит главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяАдские очереди, дефицит врачей и медоборудования: ответы главврача ЦГБ Аллы Дробинской на вопросы жителей БердскаЕщё 14 новостей

Еще 18 вопросов направлены главврачу Бердска Алле Дробинской. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» собрал ответы на вопросы жителей. 50 обращений были переданы главврачу в сентябре 2019 года, она попросила отсрочку. Алла Николаевна отметила, что в Бердске накопилось много проблем в медицине, которые нужно оперативно решать в первую очередь. Вопросы были направлены в минздрав Новосибирской области. Ответы получены в январе 2020 года. Но к сожалению, они получены не на все вопросы.

О чем спрашивают жители?

— За создавшуюся ситуацию с медициной в Бердске в полной мере ответственен не только бывший главный врач, но и административный аппарат, заместители. Будет ли главный врач решать вопрос о замене своих заместителей, как проваливших полностью нацпроект «Здоровье» в Бердске? В частности, в педиатрии.

— Врачей-педиатров вынуждают увольняться нереальными нагрузками, низкой зарплатой. Все, кто мог, ушли в детские поликлиники Академгородка. Там нормальные нагрузки, хорошая зарплата, все участки укомплектованы. Так говорят сами педиатры Бердска. Почему так?

— Купите тонзилор для процедур, а то лор назначает, а пройти процедуру можно только в платной клинике. Купите?

— Столкнулась с тем, что терапевт направляет к узкому специалисту, например, к лору или инфекционисту, делает запись в карточке. Но по этой записи талон к этим врачам в регистратуре не дадут. Предлагают прийти утром, т.е. стоять в очереди сначала на улице, потом перед регистратурой, а талонов почему-то мало и они заканчиваются перед тобой. Так можно ходить несколько дней. Но ведь, если уж есть направление от терапевта, то человек действительно нуждается в приеме. Можно же в регистратуре записать его на прием к узкому специалисту, исходя из записи терапевта? Хотя бы, если человек обращается в день такой записи.

— В марте записывалась на маммографию. Записали на октябрь. Надо еще было умудриться посчитать определенные дни. Ну я понимаю месяц может быть запись на эту процедуру, но не восемь же! Как людям быть?

— Практически все врачи заканчивают работу очень рано. В 17-18 часов в поликлинике уже пусто, физиокабинет вообще работает до 16 часов. Уколы можно поставить только днем. Работающему человеку лечиться невозможно. Как лечиться?

— По направлению в областную больницу от педиатра (к пульмонологу, нефрологу, урологу) ждать приходится 5-7 месяцев. Ищите ли вы варианты решения этого вопроса и какие?

— Взрослая поликлиника: требуется ремонт пандуса для инвалидов-колясочников (накидали раствора кое-как, а въехать, да еще с уклоном, невозможно).

И многие другие вопросы. Все вопросы, оставшиеся без ответа, мы отправили запросом главному врачу и в минздрав региона. Как только будут получены ответы, мы их опубликуем. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Важные вопросы?

лена, 15 апреля 2020 15:32
Очень хотелось бы почитать ответ про маммографию,я записывалась в октябре на май. Ещё не факт,что совпадет день. Если что,то надо будет перезаписаться.
Лилу, 15 апреля 2020 16:39
За полгода, а может и раньше, можно накопить на платную маммографию... неужели здоровье ждет?
Аноним, 15 апреля 2020 23:53
Если врач направляет, значит надо срочно... можно и не дождаться...
Аноним, 16 апреля 2020 15:14
сломался аппарат 29 марта ю...............
Аноним, 15 апреля 2020 16:00
Я тоже бы хотела почитать про пульманолога детского, что то мало написали 5-7месяцев,мы 11 простояли, и как теперь попасть через 6 месяцев незнакомых.
Аноним, 15 апреля 2020 17:05
А почему человек должен копить на платное обследование,если г имеет право пройти его бесплатно?! И к тому же в срок 14 дней !
Аноним, 16 апреля 2020 08:45
Хахаха. Вот именно, имеет только Право!!! А те на кого молитесь имеют вас..
Аноним, 16 апреля 2020 09:30
Совершенно верно! Человек платит ОМС (обязательный!), значит вы (страховая медицина) обязаны в кратчайший срок обезпечить человека качественным медицинским обслуживанием, а не посылать больного в платную.
Алла, 15 апреля 2020 17:10
С онкологией щитовидки два года жду направление на узи от онколога и эндокринолога и не могу дождаться. Поэтому не могу попасть в обл. диспансер и не могу оформить инвалидность. Не могу получить поэтому необходимое мне лечение.
Гость, 15 апреля 2020 19:57
Алла,нужно обращаться выше. Писать и писать! Требуйте!Обратитесь в СМИ,на ТВ.
Аноним, 15 апреля 2020 23:58
Моя дочь столько провела нескончаемых часов под дверями онколога... После химии, в тяжёлом состоянии. Хотя некоторые "бумажки" не требовали сидения под дверями. Безобразие. А когда звонили в министерство - те отвечали: мы проверяли, очереди нет. Просто издевательство. Теперь эта проблема ушла... на небеса... Звоните главврачу, садитесь к ней под двери. Это единственный способ чего-то добиться.
Денис, 16 апреля 2020 07:31
Пишите в минздрав
Аноним, 16 апреля 2020 19:39
Напишите жалобу в свою страховую компанию- указана в полисе ОМС.
Аноним, 15 апреля 2020 20:38
И интересная ситуация с девочкой, у которой выявили коронавирус, а принимали ее без перчаток, а потом шли в соседнюю палату... Очень интересно, или у главврача это тоже под контролем. Бардак стал еще хуже
Марина, 16 апреля 2020 11:46
Такое ощущения складывается что медицина в Бердске была на высоте очнитесь сейчас все только стало налаживаться и почему вы все валите на гл врача у нас в Бердске зарплаты кака в Москве со всеми надбавками а врачам очень удобно работать там и в частных клиниках уходя на больничные . Надо сначала в себе разобраться а потом ругать гл.врача.
Алеша, 15 апреля 2020 22:52
К врачам нет претензий , но они подчиняются и врут. Щас кароновирус, но зато на авиастроителей новосиб с высокой температурой и кашлем и чихом не делают анализов, кроме флг и кровь с пальца
Аноним, 15 апреля 2020 23:25
При чём тут бывший главврач? Не надо валить с больной головы на здоровую! При Краморове врачей было на 50 человек больше. А при этой, поувольнялось много врачей. Да ей пофиг на Бердскую медицину - она же временщик. Ей надо просто поработать главврачом для того, что бы потом возглавить клинику.
Всё же всем известно - Хальзов же сам проболтался. Кошмар какой то.
Одно лицемерие и ложь.
Аноним, 15 апреля 2020 23:59
Сейчас последнее разрушат, а далее уже и повысят
Марина, 16 апреля 2020 11:51
Увольняют кто не хочет и не умеет работать в этой системе, пару человек которые хотят все разрушать,не стоить про них и писать, 60 процентов врачей при Краморове не хватала, а сейчас уже 30 проц .если не в курсе не мутите воду.Это вам пофиг привыкли жить в грязи ,вот жили до сих пор . А сейчас все меняется в лучшую сторону.
Аноним, 16 апреля 2020 08:16
Пустая статья, ответов то нет.
Гость, 16 апреля 2020 11:56
Не цените человека зря а Новосибирская горбольница ее очень ждёт и очень хотели бы что она вернулась при ней только был порядок .Очень хотим чтоб она вернулась.
Очень грамотный как врач и администратор все на ней держалось. Все врачи ждут .
Работник ЦГБ, 16 апреля 2020 20:28
Мы не против, пусть вернётся в горбодьницу, все врачи только - за.
житель, 16 апреля 2020 13:04
Какую медицину вы хотите,если зарплаты в России в чёрную и это с позволения властей. Копите деньги или ползите на кладбище.
Аноним, 16 апреля 2020 13:32
медики никак вчерную получать не могут - кончайте бредить и фантазировать
Аноним, 16 апреля 2020 19:37
Сколько езжу в областную поликлинику, поликлиника пустая. Сидят несколько человек, на всю поликлинику. А врачи ходят по коридору, прогуливаются. В три часа заканчивают принимать, закрывают кабинеты на ключ, и уходят домой. Сама, своими глазами всё это наблюдаю, и ужасаюсь . Поэтому приходится ждать по 4-6 месяцев, этот долгожданный талончик. Бардак этот творится везде, администрация живёт своей жизнью, им наплевать на народ. Только такой вывод, можно сделать. Раньше, когда этой записи не было, брал направление, утром в любой день пораньше едешь, и всегда попадал к врачу. работали врачи до 19 часов.

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