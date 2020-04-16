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Выпустить «беспилотники» до 31 мая на дороги Москвы поручил ученым Путин

08:45 16.04.2020 Фото: pixabay.com
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Правительству в содружестве с заинтересованными бизнесменами и специалистами в научно-технологической области необходимо не только выпустить «беспилотники» на дороги, но еще и задействовать их в коммерческой деятельности.

Выпустить «беспилотники» до 31 мая на дороги Москвы поручил ученым Путин
Похоже, эра автономных такси и роботизированных курьеров уже не за горами

Президент утвердил список поручений по итогам мартовской встречи с российскими инвесторами. В самое ближайшее время правительству потребуется организовать вывод самопилотируемых транспортных средств на дороги общего пользования. Неужели режим самоизоляции упразднит «живых» таксистов и сервис доставки?

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, поручение по вводу в эксплуатацию автономных средств передвижения должно быть исполнено не позднее 31 мая. Правительству в содружестве с заинтересованными бизнесменами и специалистами в научно-технологической области необходимо не только выпустить «беспилотники» на дороги, фактически опустошенные от машин и людей в связи с режимом самоизоляции, но еще и задействовать их в коммерческой деятельности.

– Правительству разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах Российской Федерации, — говорится в документе.

Вероятно, автономные машины на первоначальном этапе поедут по МКАД и ТТК, как и предполагалось ранее. А еще к маршрутам добавятся Ленинский и Кутузовский проспекты, районы Митино и Бутово. Во всяком случае, об этом сообщили в пресс-центре «Автонет». Представители рабочей группы так называемой национальной технологической инициативы уверены, что в условиях пандемии коронавируса использование беспилотных автомобилей станет более, чем актуальным.

Похоже, эра автономных такси и роботизированных курьеров уже не за горами. Что еще любопытного произойдет в стране и мире, пока мы сидим дома?

Источник: ????????

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От редакции

21 век?

Аноним, 16 апреля 2020 09:39
А ученые разве этим должны заниматься? Ах да хабыл, сейчас армия это хор и чоп . Медицина-кашпировский, сельское хозяйство-китай и т.д.

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