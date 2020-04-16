«Они не понимают, что смерть ходит рядом»: Шокирована толпами в магазинах семья после карантина по COVID-19 из Таиланда в Бердске

Для семьи, прилетевшей и Таиланда, все закончилось хорошо — анализы не подтвердили наличие коронавируса. Теперь бердчане, пережившие карантин, поражаются бесшабашности горожан.

Судя по машинам на дорогах и количеству пешеходов утром 15 апреля, в городе пренебрегают режимом самоизоляции

Поражается бесшабашности жителей, не соблюдающих правила самоизоляции по COVID-19, семья с двумя маленькими детьми, прибывшая в конце марта из Таиланда в Бердск.

— Что это за самоизоляция, в магазин, куда я хожу за продуктами, огромные очереди. На улице столько народа. И машин немерено — уже на светофорах образуются небольшие пробки, — возмущалась Татьяна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья бердчан с детьми отдыхала в марте в Таиланде. В Азию они улетели, когда в России еще не было случаев заболевания коронавирусом. В Таиланде же тогда все только начиналось. Время они провели чудесно и даже не боялись подхватить коронавирус — настолько серьезно в стране была организована профилактика страшной инфекции. Везде бесплатные антисептики. Нет дефицита в масках, купить их можно было как в аптеках, так и в супермаркетах. Но когда вернулись в Россию — появился страх. Их, как говорили бердчане, просто отпустили в свободное плавание, толком ничего не объяснив. Приехав домой, бердчане сразу же открыли больничные листы на портале госуслуг и самоизолировались от окружающих. Проявили гражданскую сознательность. Каждый день к ним приходили медработники. Проводили осмотр, измеряли температуру. Навещала и сотрудник Роспотребнадзора в защитном костюме. Привозила документы о карантине на подпись. В последние четыре дня на карантине бердчан контролировали полицейские. Таня целыми днями готовила, убирала, стирала и занималась уроками со старшим сыном. Продукты из магазина к дверям квартиры приносила мама Татьяны. Дети плакали и просились на улицу. Тест на коронавирус у всех членов семьи показал отрицательный результат. 9 апреля карантин закончился.

Бабушка родная!

— Было немало эмоций. Например, встреча бабушки с внуками. Они так радовались, что наконец-то смогут пообщаться. Бабушка даже всплакнула и все приговаривала: «ребятишечки мои», — с улыбкой вспомнила 14 апреля бердчанка.

Боком, как крабы, выходили на улицу

После двух недель заточения Татьяна с детьми с самого утра отправилась на прогулку во двор.

— Мальчишки, одичавшие, выходили на улицу боком, как крабы, а потом разгулялись, вытащили самокат и велосипед и давай кататься. А было так холодно. Начала их упрашивать пойти домой, говорила, что уже в сосульку превратилась.

Клиенты возвращаются

На работу Татьяна поехала 10 апреля. У нее не было справки от организации, что она может работать. Поэтому бердчанка боялась, что ее оставят и оштрафуют. На всякий случай взяла с собой постановления, что у ее семьи закончился карантин. Но все обошлось.

— Мы продолжаем работать по новой системе, три работаем на местах, два — дистанционно. С началом самоизоляции количество клиентов резко сократилось. Сейчас потихоньку начинают записываться на прием.

Вытаскивают из воды и штрафуют

Бердчане не могут представить, какая беда ходит рядом с каждым из них. Если бы они хоть чуточку подумали бы об этом, то старались бы соблюдать правила самоизоляции, уверена Татьяна.

Бердчанка до сих пор следит за новостями из Таиланда. Говорит, что прирост заболевших COVID-19 небольшой, смертность тоже небольшая. Недавно в Таиланде изолировали каждую провинцию. Но данное правило проработало только 1 день. Скорая помощь везла больного и ей не дали пересечь границу из одной провинции в другую. Больной умер. На следующий день границы открыли, но поставили блокпосты. Въезд только по очень серьезной причине.

Строгому контролю подлежат пляжи. Их патрулируют полицейские. Иной раз даже вытаскивают отдыхающих из воды и штрафуют.

Рука помощи

-Тайцы — молодцы. Те из них, чей бизнес не связан с туризмом и остался на плаву, помогают тем, кому приходится нелегко. Организовали для них ежедневные горячие обеды. Такой помощью пользуются даже русские туристы, застрявшие в Таиланде и лишившиеся средств к существованию. Кстати русским туристам помогают и соотечественники, осевшие в Таиланде. Те, кто сдает в аренду апартаменты. Сейчас они по известным причинам простаивают, и поэтому арендодатели предоставляют туристам бесплатное жилье с условием, чтобы те оплатили воду и электричество.

Король Таиланда также заботиться о своих подданных в непростое время. Каждому тайцу, потерявшему бизнес, он ежемесячно выплачивает 5000 бат. На наши деньги это в размере 11 тыс. рублей, отметила Татьяна.