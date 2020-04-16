Что обязательно нужно делать в Чистый четверг 16 апреля? Простой способ приманить деньги в дом

В Чистый четверг нельзя отдавать из дома ничего ценного и нельзя занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно передать и благополучие.

В Чистый четверг люди пытались донести домой из церкви свечу так, чтобы не погасла

Что нужно делать в Чистый четверг?

Как говорилось выше, еще до восхода солнца христиане пытались «очиститься» водой — купались в реке, озере или обливались в бане, чтобы быть здоровым целый год.

Также нужно провести генеральную уборку: полностью избавить дом от пыли и грязи.

Именно в Чистый четверг хозяйки начинают красить яйца и готовить пасхи.

Также, раньше в этот день многие изготавливали четверговую соль для Пасхального стола. Для этого брали жменю соли, заворачивали ее в тряпку и клали в печь. Когда тряпка обгорит, соль собирали и хранили в течении всего года.

В Чистый четверг люди пытались донести домой из церкви свечу так, чтобы не погасла. Для этого делали специальные фонари из цветной бумаги или стекла. Пламенем страстной свечи выжигали крест в доме на сволоке — от всякой нечисти. Зажигали эту свечу и при тяжелых болезнях людей или скота, а также при тяжелых родах, давали в руки умирающему.

Купание в Чистый четверг

На этой традиции Чистого четверга остановимся поподробнее. Существует поверье: если хочешь весь год быть здоровой, непременно, искупайся до восхода солнца в Чистый четверг. Считается, что, действительно, в это утро вода обретает чудесные целебные свойства. Этой водой можно смыть все грехи, накопившиеся за год.

Поэтому советуют в Чистый четверг попариться в баньке на рассвете, но и душ или принятие ванны с мыльной пеной тоже приветствуется.

Считается, что происходит не только очищение тела, но и души, так как вода приобретает очищающие и защитные свойства, способные смыть накопившийся негатив и болезни. Важно во время процедуры иметь светлые, радостные мысли.

Денежная примета в Чистый четверг

Издавна считалось, что если в течение Чистого четверга трижды пересчитать все имеющиеся в доме деньги, то в течение года семья будет жить в избытке. Следуя поверьям, пересчетом денег следует заниматься рано утром, в полдень и на закате. Делать это нужно в тайне не только от посторонних людей, но и от всех своих домочадцев. Только тогда от исполнения этого старинного обряда будет прок.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

У православных людей есть перечень действий, запрещенных в Чистый четверг. Все потому что, этот день связан с очищением тела, души и жилья от грязи. А те, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будут жить в грязи и ссорах.

В Чистый четверг нельзя отдавать из дома ничего ценного и нельзя занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно передать и благополучие.

Во время приготовления пищи в день Чистого четверга нельзя нарушать пост. Это особенно тяжелое испытание для тех хозяек, которые привыкли снимать пробу с приготовленных блюд (ведь в Чистый четверг начинается готовка куличей и пасок).

Источник: Хочу