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Парад Победы перенесут с 9 Мая на позднюю дату из-за пандемии COVID-19

08:24 16.04.2020 Фото: Минобороны
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Об этом Владимир Путин объявит, возможно, 16 апреля. Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади — либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны.

Парад Победы перенесут с 9 Мая на позднюю дату из за пандемии COVID 19
Парад Победы 24 июня 1945 года

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны.

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны,
обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

«Мы обратились к президенту с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом», — сказал РБК Владимир Шаманов.

«Дата проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической обстановки. В качестве вариантов можно рассматривать 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади — либо 3 сентября, день окончания Второй мировой войны», — пояснил депутат.

После того как стало известно об обращении, Песков заявил, что глава государства обязательно его рассмотрит.

Близкие к Кремлю источники РБК затруднились ответить на вопрос, будет ли объявлено о переносе парада на конкретную дату или же, как было в случае с голосованием по поправкам в Конституцию, новой даты названо не будет.

Собеседник, близкий к Минобороны, говорит, что точную дату проведения парада пока не определили. То же самое сказал еще один источник, близкий к Кремлю, по словам которого назначить новую дату сложно, поскольку пока нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. «Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне», — добавляет он.

Ранее близкие к Кремлю и Минобороны источники РБК говорили, что рассматриваются варианты проведения парада 9 мая без зрителей и перенос его на начало сентября (годовщину окончания Второй мировой войны) или начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

Источник: РБК

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От редакции

Надо перенести?

Аноним, 16 апреля 2020 09:42
НВР:
Надо вообще прекратить такое празднование из-за Уважения к нашим дедам,которые пролили кровь не зная что потомки сделают сос троной Массово. Одни делают-другие поддерживают(76.

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