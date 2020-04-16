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Живущий в канализации бомж напал и изнасиловал 16-летнюю девочку в Улан-Удэ. Забрал у жертвы смартфон

08:37 16.04.2020
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31-летний злоумышленник предпринял попытки избежать ответственности: после преступления он сменил одежду, побрился, изменил походку.

Живущий в канализации бомж напал и изнасиловал 16 летнюю девочку в Улан Удэ. Забрал у жертвы смартфон
Обвиняемый бездомный мужчина недавно обосновался в одном из коллекторов на территории поселка Сосновый Бор города Улан-Удэ

11 апреля 2020 года в вечернее время в городе Улан-Удэ в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку и, угрожая ножом, похитил ее вещи. Следственным отделом по Октябрьскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), и начато расследование, сообщает СК РФ по Бурятии.

Вскоре следователям и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось выйти на след подозреваемого мужчины и задержать его, несмотря на то, что 31-летний злоумышленник предпринял попытки избежать ответственности: после преступления он сменил одежду, побрился, изменил походку. В ходе обыска у мужчины обнаружены и изъяты мобильный телефон и портативный аккумулятор, похищенные у девочки. Мужчина предъявлен потерпевшей для опознания, и девочка узнала в нем нападавшего человека. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, обвиняемый бездомный мужчина недавно обосновался в одном из коллекторов на территории поселка Сосновый Бор города Улан-Удэ. 11 апреля в вечернее время в жилом массиве он увидел несовершеннолетнюю девочку, которая возвращалась домой от друзей. В руке у нее злоумышленник заприметил мобильный телефон, после чего, достав нож, подошел к жертве, приставил оружие к груди и насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал. Затем обвиняемый отобрал у потерпевшей мобильный телефон и портативный аккумулятор, угрожая расправой, заставил сообщить пароль от телефона, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины всех преступлений и сбор доказательственной базы.

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