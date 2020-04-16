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Душил и избивал ребенка 15-летний подросток в Мурманской области. Тело закопал в снегу

09:30 16.04.2020 Фото: pixabay
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Малолетний преступник объяснил, что на этот поступок он решился из-за конфликтного поведения мальчика. Расследование уголовного дело завершено.

Душил и избивал ребенка 15 летний подросток в Мурманской области. Тело закопал в снегу
Мальчика наши на улице прохожие. Они вызвали ему «скорую»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия, 21 февраля 2020 года несовершеннолетний 2004 года рождения, находясь на улице Новой в городе Кандалакше Мурманской области, избил и пытался задушить малолетнего мальчика. После потери последним сознания обвиняемый, считая, что ребёнок мертв, закопал его в снегу. Взрослыми, обнаружившими потерпевшего, вызвана бригада «Скорой медицинской помощи», которая доставила его в больницу. На теле ребенка зафиксированы следы применения насилия.

В кратчайший срок подросток установлен и задержан, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он признал полностью, дал признательные показания. При этом несовершеннолетний пояснил, что мотивом совершения противоправного деяния явилось конфликтное поведение потерпевшего в отношении третьего лица.

Следователями собрана достаточная доказательственная база. Допрошены свидетели из числа школьников, знакомых и близких обвиняемого и потерпевшего, администрации школы, органов опеки, а также органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Проведена работа с потерпевшим, жизни и здоровью которого в настоящее время ничего не угрожает. Семье оказана помощь в психологической реабилитации, в том числе специалистом-психологом центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. Кроме того, получены результаты ряда судебных экспертиз. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого последний признан вменяемым на момент совершения преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), совершенной должностными лицами из числа органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

Источник: СК России

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