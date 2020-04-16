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Тополиный пух может переносить коронавирус, заявила аллерголог

08:51 16.04.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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Врач предупредила, что все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

Тополиный пух может переносить коронавирус, заявила аллерголог
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Тополиный пух может переносить коронавирус, заявила аллерголог

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Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
«Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — заявила Логина.
Врач предупредила, что все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

Источник: РИА Новости

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