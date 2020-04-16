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1,5 млн тестов на COVID-19 провели в России. Тестируют 247 гослабораторий и 24 частных

08:59 16.04.2020 Фото: pexels.com
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А так же тесты на коронавирус делают 105 лабораторий Роспотребнадзора.

1,5 млн тестов на COVID 19 провели в России. Тестируют 247 гослабораторий и 24 частных
Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию, сообщает Роспотребнадзор.

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 15.04.2020 года проведено более 1,5 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

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От редакции

Вы сдавали тест?

Аноним, 16 апреля 2020 09:30
Редакция, вы хоть раз напишите про Бердск. Сколько тестов бердчанам сделано, где тестируют, почему не тестируют всех с симптомами ОРВИ?????

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