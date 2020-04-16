По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки, 16 апреля, по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, ночью по востоку местами умеренные осадки. Ночью и утром при прояснениях туманы. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9, местами порывы до 16 м/с, днем 7-12, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3°C, днём +9, +14°C.
Дожди и туманы при +14 тепла накроют 16 апреля Бердск
09:00 16.04.2020
Синоптики спрогнозировали ветер западный, юго-западный ночью 4-9, местами порывы до 16 м/с, днем 7-12, местами порывы до 18 м/с.
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