Банкротство. Время пришло

Одним из самых заметных в списке антикризисного пакета мер стал закон о «кредитных каникулах», вступивший в силу с 3 апреля. Согласно документу, заёмщики, чей доход за время распространения коронавирусной инфекции снизился более чем на 30 процентов, получают право на «кредитные каникулы» сроком до шести месяцев.

В последнее время популярной и активно рекламируемой банками стала программа рефинансирования

В течение этого срока заемщик по своему усмотрению может либо приостановить платежи, либо снизить их до приемлемого для себя уровня. А банк обязан принять и рассмотреть заявление о предоставлении «кредитных каникул» в течение 5 дней. Обсудим новый закон, а также ситуацию на рынке с директором компании ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА» Канунниковым Антоном Юрьевичем:

— В данной ситуации можно сказать, что «бес кроется в деталях». Инициативу Президента предоставить гражданам кредитные каникулы оперативно отработала Госдума, приняв Закон в двух чтениях. Совфед тоже не заставил себя ждать, и 3 апреля закон был подписан. С одной стороны, государство показало своим гражданам, как быстро могут проводиться изменения, когда это действительно необходимо. Но как обычно возникли «ньюансы» с его реализацией. Так, уже 5 апреля крупнейший банк страны, ссылаясь на постановление правительства, установил свои ограничения на максимальный размер кредитов, по которым будут предоставляться каникулы. Для ипотеки это сумма до 1,5 млн руб, для автокредита – до 600 тыс руб, для потребительского кредита — до 250 тыс руб. Но дело в том, что средняя сумма потребительского кредита за последние3 года существенно выросла, а значит декларируемую государством помощь получат далеко не все.

В последнее время популярной и активно рекламируемой банками стала программа рефинансирования. Когда несколько разрозненных кредитов в разных банках заемщикам объединяли в один под меньшую ставку. И сложилась такая ситуация, что многие заемщики, согласившиеся с данной весьма разумной стратегией, теперь вряд ли могут рассчитывать на кредитные каникулы, поскольку сумма их кредита выходит далеко за установленные пределы.

— В таком случае, какие категории заемщиков все-таки могут получить преференции от использования нового Закона?

— Те, у кого сумма кредита соответствует установленным ограничениям. Кроме этого, в более комфортном положении остаются ипотечники. Дело в том, что закон о кредитных каникулах по ипотеке действует с 31 июля 2019 г. И по нему сумма ипотечного кредита по которому можно оформить киникулы составляет 15 млн руб. Конечно, критерии предоставления каникул по нему более жесткие, чем предусмотрено новых законом. Но вполне реалистичные, особенно в ситуации массового снижения доходов населения.

— И как ведут себя кредитные учреждения? Им это выгодно?

— Стоит отметить серьезное сопротивление «кредитным каникулам» со стороны банковского сообщества. Всеми возможными способами банкиры будут убеждать своих заемщиков «оставаться в графике». Уже сейчас в Интернете огромное количество скринов смс с ответами банков на просьбы своих клиентов предоставить им каникулы. В ход идут различные методы убеждения. Приплетают кредитную историю, которая якобы ухудшится. Напоминают, что запросят официальные документы из налоговой, для подтверждения снижения дохода. Убеждают, что размер переплаты по кредиту только увеличится. Угрожают, что отменят каникулы в случае предоставления недостоверных сведений и начислять штрафы и пени.

— Как поступать заемщикам в ситуации, когда банки, как Вы говорите, сопротивляются?

— Я бы рекомендовал до принятия решения о кредитных каникулах проконсультироваться с экспертом. Сверить свою позицию, задать вопросы, рассчитать во сколько обойдутся каникулы, оценить вероятность их одобрения и обсудить пакет документов, подтверждающих ухудшение материального положения. При принятии решений на 340 тыс руб, именно столько составляется средняя задолженность домохозяйства в Новосибирской области, разумно потратить 1000 руб на консультацию, а не полагаться на авось. Финансовые юристы компании АЛЬТЕРНАТИВА оказывает их дистанционно по телефону или скайпу https://fpk-alternativa.ru/yuridicheskaya-konsultaciya-onlajn.

— А что делать тем, кто не сможет воспользоваться возможностями «кредитных каникул»?

— Для тех заемщиков, кто по сумме своих кредитов не подпадает под новый закон, но испытывает сложности с обслуживанием долгов, рекомендую воспользоваться процедурой банкротства. Время настало. Число закредитованных граждан в стране в сотни раз превышает количество банкротов. Связано это с тем, что люди до последнего пытались решить свои проблемы через перекредитование и получение новых кредитов. Именно этим объясняется тот парадокс, что при постоянно снижающихся в течение последних 5 лет реальных доходах населения и наблюдался небывалый рост кредитования. По факту, сейчас страна находится в новой реальности. Новые кредиты банкиры будут выдавать крайне осторожно, а доходы граждан резко продолжат снижаться. Чем раньше это осознают закредитованные заемщики и начнут действовать, тем лучше для них.

На сегодняшний день банкротство – это единственный законный способ выхода из кредитной кабалы. По состоянию на 1 января 2020 г. полностью избавились от своих долгов более 160 тысяч россиян, в том числе почти 4,5 тысячи жителей Новосибирской области. Компания АЛЬТЕРНАТИВА имеет большой опыт в банкротстве граждан. По состоянию на 1 апреля мы списали долги для 480 своих клиентов. Получить бесплатную консультацию по банкротству можно дистанционно. Оставляйте заявку на нашем сайте https://fpk-alternativa.ru/bankrotstvo-fizicheskikh-lic

— Но в ментальности наших людей слово «банкротство» все же имеет негативный смысл и не многие захотят пойти на такую процедуру. Если на Западе, в США и Европе, банкротство физических лиц давно уже стало привычным делом, то в России его до сих пор воспринимают с настороженностью. Тем более, что это отражается на кредитной истории.

Тем, кто не хочет банкротиться по причине сохранения своей кристальной кредитной истории хочется напомнить, что это весьма спорный актив. В трудное время на хлеб вы её не намажете. Когда доходы падают, в первую очередь нужно думать о наполнении холодильника, а не о том, как отнести последние деньги в банк. Сам факт признания человека банкротом это не крест на кредитовании. В законе запрета нет, а лишь указано, что заемщик, признанный банкротом, при обращении в банк должен уведомить об этом факте своегокредитора. Даже сейчас многие МФО охотно кредитуют бывших банкротов, понимая, что это юридически грамотные заемщики без текущей долговой нагрузки. Когда банкротов станет более 1 миллиона по стране, банкиры не смогут их игнорировать. И предложения по кредитованию для банкротов начнут появляться. Это нормальная практика США и Европы.

ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА»

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