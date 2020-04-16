Вторая жертва: умер от коронавируса второй человек в Новосибирской области. Умер дальнобойщик из Москвы

По данным оперативного штаба на 10 утра 16 апреля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19.

11 новых случаев коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 10 утра 16 апреля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19.

Четыре человека – из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

Второй умерший пациент – иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Он ехал из Москвы, в Новосибирске почувствовал себя плохо, на скорой помощи был госпитализирован в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Круг их контактов определен, медицинское наблюдение за всеми установлено.

Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет.

В детской больнице №3 находятся 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 16 апреля госпитализировано 107 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.