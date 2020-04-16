Закрыли с 15 апреля храмы Бердска. Но куличи освятят

Из-за эпидемии коронавируса РПЦ отменила даже пасхальные службы с присутствием людей. Их проведут онлайн. Старший по бердским храмам отец Владимир призвал свою паству молиться дома.

В Богоявленском храме Бердска малолюдно из-за самоизоляции

Православные церкви Бердска закрыты для прихожан с 15 апреля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший по бердским храмам отец Владимир. Такое решение принял накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим после предписания главного санитарного врача региона.

Где и как освятят куличи в Бердске, можно прочитать здесь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля глава Новосибирской епархии объявил о закрытии храмов.

— В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации Новосибирской области… временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии РПЦ, — сообщается на сайте митрополии.

Вместе с тем, митрополит Никодим рассказал, как приобщится к пасхальным богослужениям — через прямые трансляции. Такое же предложение о просмотре в режиме онлайн своей пастве сделал и бердский благочинный отец Владимир.

— Прихожан сейчас в церкви не пускают, закрыто все. Сказали никого не пускать. Только тех, кто в церкви нужен — свечки ставить, службу и трансляцию вести, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» батюшка, призвав православных молиться дома.

До 15 апреля не было строго запрета на посещение бердских храмов. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в Богоявленском соборе, людей в связи с распространением коронавируса стало меньше. Прихожане соблюдали меры безопасности — заходили в церковь в масках, соблюдали дистанцию. Клирики и послушники использовали на причастии одноразовую посуду, старались минимизировать контакты.

На Вербное воскресенье 12 апреля бердчане шли в церкви массово. Полицейские отслеживали ситуацию. Но отмечали, что людей было гораздо меньше, чем обычно. Многие, вероятно, соблюдают режим самоизоляции.

Вместе с тем, несмотря на запреты, накануне Пасхи в субботу и в день Воскресения Христова 19 апреля во всех бердских храмах будут освящать куличи, яйца и другие праздничные яства, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— На территорию храма будут заходить человек по 10 на расстоянии двух метров друг от друга. Но патриарх сказал, что можно и дома совершить очищение, кто не пойдет в церковь: помолиться, пропеть «Христос воскресе» и под слова «Во имя Отца и Сына и Святого духа» окропить водичкой. Это вынужденная мера. Это испытания, — рассказал отец Владимир.

Он акцентировал внимание на том, что в храм на Пасху людей не запустят. Освящение пройдет на улице, людей со снадобьем расставят на безопасном расстоянии.

— Надо молиться дома, горячо молиться, встать на коленочки. И просить Господа, чтобы не было у нас болезни, чтобы Господь защитил тех, кто заболел. Чтобы послал здоровья деткам нашим, полиции, тем людям, которые служат и трудятся, всем службам, которые работают. Врачи рискуют, контактируют с больными, — отметил батюшка.

В церкви сейчас допускаются только священнослужители и послушники, которые участвуют в богослужениях. Как рассказал отец Владимир, все они соблюдают условия безопасности — носят маски, одноразовые перчатки, пользуются антисептиком, дезинфицируют помещения и предметы:



— Контакты исключили, целоваться запрещено.

Сколько времени будет действовать запрет на посещение храмов, пока неизвестно. Все будет зависеть от ситуации с пандемией. Пока в Новосибирской области и Бердске режим самоизоляции официально введен до 30 апреля.