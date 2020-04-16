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Готов помочь с аппаратами ИВЛ во время COVID-19 России Трамп

12:30 16.04.2020 Фото: © kremlin.ru
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Помощь будет оказана, когда в Америке будет налажено свое производство.

Готов помочь с аппаратами ИВЛ во время COVID 19 России Трамп
Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

США будут готовы оказать поддержку России в борьбе с распространением коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, РФ может не хватить аппаратов ИВЛ, которые могут поставить США, если в этом будет необходимость, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что помощь будет оказана, когда в Америке будет налажено свое производство.

Недавно РФ направляла в США груз с медицинскими принадлежностями, в числе которых были и аппараты ИВЛ. Гуманитарная помощь была оказана в связи с тем, что в Америке стремительно распространяется коронавирус. Насчитывается более 634 тыс. случаев заражения.

Источник: polit.info

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