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Запретил работать продовольственным и промышленным рынкам, храмам и кладбищам с 18-19 апреля губернатор Травников в Бердске и Новосибирске

17:00 16.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Запретил работать продовольственным и промышленным рынкам, храмам и кладбищам с 18 19 апреля губернатор Травников в Бердске и Новосибирске
Рынку нельзя работать с 19 апреля

В Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Со следующего дня – 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Ознакомиться с постановлением можно здесь Постановление Андрея Травникова

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От редакции

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Аноним, 16 апреля 2020 11:39
НВР:
Да послушаемся! Без рынка обойтись можно. Без храма и кладбища сложнее. Но надо перетерпеть немного.
Аноним, 16 апреля 2020 11:44
НВР:
Что закрыто в Бердске? Как попасть туда, куда разрешено?
Boeing 777-300ER, 16 апреля 2020 11:53
А как контролировать будут? На бердском кладбище менты сидеть будут или что? Мы с соседом запланировали поездку на кладбище 18 апреля. И поедем. Травников мне не указ. Режима ЧС нет - пусть идут к чёртовой матери.
Ольга, 16 апреля 2020 14:17
Я поеду на кладбище, на велике, огородами. Целоваться ни с кем не буду) Уберусь там.
Николай, 16 апреля 2020 17:14
Можно понять ответственность губернатора, но закрытие рынка -это удар по арендаторам. Мэр мог бы обязать дежурить медработников на рынке в средствах защиты и с приборами на входе, сократить время работы рынка, регулировать порядок и количество пропуска людей на рынок, обработку помещения после окончания работы и другие меры безопасности. Готовность к работе продемонстрировать Травникову, объяснить чем отличается рынок г. Бердска и Новосибирска (соблюдаются санитарные расстояния между прилавками, менее скучено) и попросить не гробить самозанятость.
Аноним, 16 апреля 2020 17:19
Интересно, а куда они денут не распроданные сыры и колбасы??? Неужели трактором раздавят???

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