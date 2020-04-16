16.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Открылись 67 парикмахерских в разгул COVID-19 в Бердске

12:44 16.04.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
3 1

Они возобновили свою деятельность. В салонах трудится 205 человек.

Открылись 67 парикмахерских в разгул COVID 19 в Бердске
По словам Жанны Шуровой, в городе продолжает работать «Ортос» — в реабилитационный центр поступают пациенты после операций
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Открылись 67 парикмахерских в разгул COVID 19 в Бердске

«Они не понимают, что смерть ходит рядом»: Шокирована толпами в магазинах семья после карантина по COVID-19 из Таиланда в БердскеВыпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под БердскомЕщё 676 новостей

Несмотря на самоизоляцию по коронавирусу, продолжают работать некоторые организации Бердска.

По словам вице-мэра по экономическим вопросам Жанны Шуровой, на 16 апреля в городе работают 175 предприятий промышленности и строительства, на которых задействованы 7500 человек. С 6 апреля увеличение произошло почти на 4000.

В режиме «первого этажа» работает 21 торговый центр с товарами первой необходимости. В основном, продовольственные продукты.

В рабочем режиме находится санаторий «Ортос» в связи с тем, что люди поступают на реабилитацию после операций. Сейчас там находится 56 человек.

55 предприятий общепита (187 человек) работают на вынос и доставку. Функционирует 51 магазин розничной торговли, в том числе один предоставляет услуги доставки. В бердской торговли трудится 3500 человек.

Открылись 67 салонов-парикмахерских. Они возобновили свою деятельность. Численность сотрудников салонов составляет 205 человек.

Какие предприятия работают в Бердске

Автор видео Галина Панчева

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы посещаете парикмахерские на самоизоляции?

Аноним, 16 апреля 2020 13:29
НВР:
Нет...
Аноним, 16 апреля 2020 13:52
НВР:
Да.Я не граф монте кристо и не робинзон
Аноним, 16 апреля 2020 14:03
НВР:
Нет, не посещаю. Считаю их самым опасным источником распространения всех инфекций, какие только возможно распространить при контакте.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Нулевой пациент" COVID-19 из лаборатории Уханя: Заразился от летучей мыши лаборант в Китае
14:00 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
13:52 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
13:45 16-04-2020
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
13:42 16-04-2020
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
Бердск"Они не понимают, что смерть ходит рядом": Шокирована толпами в магазинах семья после карантина по COVID-19 из Таиланда в Бердске 4
13:30 16-04-2020
БердскГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
13:23 16-04-2020
ГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
БердскВыпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском 1
13:20 16-04-2020
Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список 2
13:15 16-04-2020
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список
БердскМолитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
13:15 16-04-2020
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться 20
13:14 16-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться