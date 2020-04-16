Открылись 67 парикмахерских в разгул COVID-19 в Бердске

Они возобновили свою деятельность. В салонах трудится 205 человек.

По словам Жанны Шуровой, в городе продолжает работать «Ортос» — в реабилитационный центр поступают пациенты после операций

Несмотря на самоизоляцию по коронавирусу, продолжают работать некоторые организации Бердска.

По словам вице-мэра по экономическим вопросам Жанны Шуровой, на 16 апреля в городе работают 175 предприятий промышленности и строительства, на которых задействованы 7500 человек. С 6 апреля увеличение произошло почти на 4000.

В режиме «первого этажа» работает 21 торговый центр с товарами первой необходимости. В основном, продовольственные продукты.

В рабочем режиме находится санаторий «Ортос» в связи с тем, что люди поступают на реабилитацию после операций. Сейчас там находится 56 человек.

55 предприятий общепита (187 человек) работают на вынос и доставку. Функционирует 51 магазин розничной торговли, в том числе один предоставляет услуги доставки. В бердской торговли трудится 3500 человек.

Открылись 67 салонов-парикмахерских. Они возобновили свою деятельность. Численность сотрудников салонов составляет 205 человек.

Какие предприятия работают в Бердске

Автор видео Галина Панчева

