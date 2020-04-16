Принимайте решение о работе быстро: вас ждать работодатель не будет!

Не бойтесь новой сферы и предстоящего обучения. Часто, предлагая работу, компании проводят обучение

Коронавирус не только меняет структуру экономики, ревизуя эффективность её отдельных отраслей, но и ощутимо перекраивает рынок труда. Наиболее заметны эти процессы в Москве, где пандемия достигает самых высоких по России значений. До начала коронавирусного кризиса, судя по структуре занятости населения, спросом на рынке труда пользовались преимущественно специалисты в торговле и в разного рода сервисных сферах. Теперь же требуются работники совсем иных специальностей.

Готовность к «удалёнке»

По итогам 2018 года (более поздние данные Мосгорстатом пока не обнародованы) в столице из более чем восьми миллионов человек, проходящих по категории «трудовые ресурсы», около трёх миллионов работали в торговле, гостиницах, туристических агентствах, парикмахерских и тому подобных заведениях, а также занимались финансово-посредническими услугами и торговлей недвижимостью.



Именно эти отрасли, как зафиксировано в правительственных документах, понесли наибольший урон от самоизоляции и антикризисной приостановки деятельности. Сотни тысяч людей находятся в вынужденном отпуске с весьма реальной перспективой потерять работу. По прогнозам Алексея Кудрина, председателя Счётной палаты РФ, количество безработных в России к концу года может возрасти в три раза, до восьми миллионов человек. Затем, правда, по словам Кудрина, последует «перезапуск экономики, рост спроса и потребления, число безработных снизится, малый и средний бизнес возобновит работу». Можно только уточнить, что из пандемии российская экономика выйдет, серьёзно преобразившись.Свидетельство тому — изменение спроса на рабочую силу. Если раньше, как было упомянуто, основными потребителями трудовых ресурсов была торговля и сфера услуг, то теперь требуются работники совсем иных специальностей. В базе данных Московского центра занятости — около 50 тысяч вакансий с зарплатой от 25 до 120 тысяч рублей. Конечно, по-прежнему большой спрос на специалистов в информационных технологиях, необходимость в которых обострилась в связи с выводом многолюдных коллективов на удалённую работу. Обслуживающий персонал в ресторанах и кафе, продавцов и менеджеров в отдельных магазинах и торговых сетях, занятых реализацией непродовольственных товаров, заменили курьеры, операторы контакт-центров, логисты, водители грузовиков и комплектовщики. Таким образом, интернет-торговля укрепляет свои позиции в конкурентной борьбе с традиционными магазинами всех уровней, что в течение трёх-пяти лет может перевести товаро-распределительную сеть по основным группам на «удалёнку».

Другая сфера, в которой зафиксирована возросшая потребность в кадрах — здравоохранение. После периода, когда численность занятых в столичных больницах и медицинских учреждениях последовательно снижалась (с 333 тысяч в 2014 до 321 тысячи в 2018 году), коронавирус переломил тенденцию, затребовав на ликвидацию пандемии тысячи новых специалистов. И не только врачей, которых в одночасье не подготовишь, но преимущественно средний и начальный медицинский персонал. В цене также рабочие специальности: «трудовой фронт», особенно на направлении ЖКХ, благоустройства, дорожного и жилищного строительства оголили десятки тысяч работников из ближнего зарубежья, выехавшие на Родину или изолированные в миграционных центрах.

«Антиризисные» рекомендации

Разумеется, в течение короткого временного промежутка — а с начала антикризисных мер не прошло и месяца — трудно выявить и рассчитать глобальные процессы, которые могут изменить экономику. Но направления уже обозначены: наряду с кабинетными информационщиками будут востребованы люди, умеющие делать что-то руками. И обратная сторона — постепенно станет размываться спрос в продавцах и разного рода посредниках, включая сотрудников микрофинансовых организаций и линейных банковских операционистов.



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Не бойтесь новой сферы и предстоящего обучения. Часто, предлагая работу, компании проводят обучение.



Будьте готовы работать на результат и выполнять нормативы в работе — количество доставок, звонков, продаж, соблюдение сроков выполненных работ и другое.Обязательно поинтересуйтесь безопасностью работы в период коронавируса. Каждый работодатель обязан заботиться о здоровье своих сотрудников и соблюдать меры безопасности.

Источник: ПГ