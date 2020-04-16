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Работа в Искитиме: на вакансии с зарплатой в 50 000 — 70 000 рублей ждут жителей Бердска

12:38 16.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Более 700 вакансий предлагают работодатели Искитима через Центр занятости населения.

Работа в Искитиме: на вакансии с зарплатой в 50 000 70 000 рублей ждут жителей Бердска
Врачу-психиатру готовы платить более 60 тысяч рублей
Профессия Организация Заработок от Телефон
Агент коммерческий ООО Международная компания Содружество 18000  (383) 2010974
Агент по продаже недвижимости ООО «Городское Жилищное Агентство» 15163  (923) 2297639
Агент торговый ООО Международная компания Содружество 18000  (383) 2010974
Аппаратчик крупяного производства ООО А/Ф ПродКомСиб 26000  (383) 2305084
Аппаратчик крупяного производства ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Аппаратчик химводоочистки ООО «Искитимская городская котельная» 18608  (38343) 49642
Арматурщик 2 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Балансировщик шин ИП Поляков А.А. 25000  (913) 3881555
Библиотекарь МКУК «Искитимская ЦБС» 15163  (38343) 23180
Бункеровщик АО «Искитимцемент» 19500  (38343) 49642
Бухгалтер ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Бухгалтер МКУ г.Искитима НСО «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» 18000  (838343) 24612
Бухгалтер ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 20000  (38343) 77228
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Бухгалтер АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Бухгалтер (средней квалификации) АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Ведущий Инженер-строитель МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163  (38343) 24708
Ведущий Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) МКУ «УКС» г.Искитима НСО 15163  (38343) 24708
Ведущий Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 18000  (38343) 29316
Ведущий Специалист администрация Искитимского района НСО 20000  (38343) 42006
Ведущий Юрисконсульт МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19000  (38343) 20434
Ветеринарный врач АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92422
Ветеринарный врач ГБУ НСО «Управление ветеринарии Искитимского района НСО» 18000  (38343) 23480
Ветеринарный врач АО «Новоозерское» 15163  (38343) 59018
Ветеринарный врач ООО «Алмаз» 30000  (38343) 52142
Ветеринарный врач АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Водитель автомобиля Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (923) 1137407
Водитель автомобиля ИП Калиниченко С.Н. 25000  (913) 0023364
Водитель автомобиля ОП ООО «Промсервис» 35000  (961) 8487454
Водитель автомобиля ООО «Темур-2» 18000  (38343) 29716
Водитель автомобиля АО «РЭС» 23000  (38343) 20385
Водитель автомобиля ИП Серков Иван Сергеевич 25000  (913) 7273823
Водитель автомобиля АО «РЭС» 27000  (38343) 20385
Водитель автомобиля ООО «Сибирское Транспортное Содружество» 35000  (383) 3048907
Водитель автомобиля Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Водитель автомобиля ИП Шибанова Е.В. 15163  (38343) 43111
Водитель автомобиля ООО «Магистраль» 30000  (913) 9093959
Водитель автомобиля ИП Митчин А.А. 30000  (913) 9254787
Водитель автомобиля МУП «ЦПАТП» 25000  (38343) 24710
Водитель автомобиля ООО «Искитимский таксопарк» 15163  (38343) 25555
Водитель автомобиля АО «Искитимцемент» 33200  (38343) 49642
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Водитель автомобиля ООО «Вертикаль» 30000  (913) 2099020
Водитель автомобиля АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92422
Водитель автомобиля МКП ИР «ПАТП» 24500  (38343) 25740
Водитель автомобиля ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Водитель автомобиля АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 29000  (38345) 69238
Водитель автомобиля МАОУ КШИ № 12 15500  (38343) 24905
Водитель автомобиля Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000  (38345) 21112
Водитель автомобиля ЗАО Степное 20000  (38343) 55122
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Водитель автомобиля ООО «ИЭК» 40000  (38343) 27600
Водитель автомобиля ИП Коркин О.В. 20000  (913) 0154442
Водитель автомобиля ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000  (38343) 72217
Водитель автомобиля ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000  (38343) 93021
Водитель автомобиля ООО «ТД «САС-ЦЕМЕНТ Новосибирск» 20000  (913) 9190409
Водитель автомобиля ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Водитель автомобиля ООО «АВТ» 39000  (913) 8994797
Водитель автомобиля 4 разряда ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Водитель погрузчика ООО «Автострой» 35000  (953) 8038762
Водитель погрузчика АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Водитель погрузчика Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Вожатый МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 15163  (38343) 55124
Вожатый ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (983) 3161191
Воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 15163  (38343) 78028
Воспитатель ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 19000  (983) 3161191
Воспитатель МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163  (38343) 39205
Воспитатель МБДОУ д/с № 16 «Солнышко» 15163  (38343) 35985
Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090765
Воспитатель МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Воспитатель МБДОУ 26 «Сказка» 20000  (38343) 26046
Воспитатель МБДОУ №20 «Орленок» 15163  (38343) 20840
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №22 Родничок 19000  (38343) 25880
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ №21 «Колокольчик» 18000  (38343) 22748
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ детский сад №4 «Теремок» 17000  (38343) 92355
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ 25 «Медвежонок» 18000  (38343) 28545
Воспитатель 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Росинка» 20000  (38343) 25114
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-акушер-гинеколог ООО «Клиника здоровья» 50000  (913) 7091397
Врач-акушер-гинеколог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-акушер-гинеколог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 44653  (38343) 39657
Врач-аллерголог-иммунолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 45000  (38343) 23844
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38500  (38343) 23844
Врач-невролог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач-онколог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 56000  (38343) 23844
Врач-отоларинголог ООО БОБЕР 30000  (913) 9221911
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-офтальмолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 30000  (38343) 23844
Врач-педиатр ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 25000  (983) 3161191
Врач-педиатр ЗАО «Клиника Санитас» 25000  (38343) 25612
Врач-педиатр ГАУ НСО Всеканикулы 45977  (383) 2090691
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-психиатр ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-пульмонолог ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-рентгенолог ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 45000  (38343) 39657
Врач-стоматолог-терапевт ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог ООО «Дуэт-Люкс» 70000  (38343) 27605
Врач-стоматолог Алесик ООО 15163  (923) 2300151
Врач-стоматолог ООО «СК ЮВЕНТА» 25000  (913) 3923864
Врач-стоматолог ЗАО «Клиника Санитас» 30000  (38343) 25612
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 40000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач-терапевт ООО БОБЕР 25000  (913) 9221911
Врач-терапевт ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 62500  (38343) 77228
Врач-терапевт ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 38000  (38343) 23844
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 60000  (38343) 23844
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 40000  (38343) 39657
Врач-травматолог-ортопед ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (983) 3161191
Врач 2 категории (класса) МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 23000  (38343) 20488
Врач по лечебной физкультуре ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Врач по спортивной медицине АНО СК «Кристалл» 40000  (913) 9268444
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 50000  (38343) 23844
Врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника здоровья» 40000  (913) 7091397
Газорезчик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20300  (838343) 50807
Главный Бухгалтер администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 22000  (38343) 92193
Главный Инженер ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 25000  (383) 3211996
Главный Специалист УПФР в г. Искитиме Новосибирской области (Межрайонное) 20000  (38343) 29316
Главный Техник-технолог ООО «Бёрнс» 38000  (906) 9072206
Главный экономист АО «Полевод» 18750  (38343) 61131
Главный энергетик (в промышленности) ООО «СибТЭК» 43000  (38343) 50124
Главный энергетик (в прочих отраслях) ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000  (913) 9555420
Горничная ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 15163  (38343) 74134
Горный Мастер АО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) 42000  (38345) 69238
Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 20000  (38343) 29836
Грузчик ООО Евсинский КХП 30000  (38343) 76488
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «Розница К-1» 18000  (800) 7755999
Грузчик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 22500  (923) 7751810
Грузчик ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 24000  (913) 9467831
Грузчик ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163  (38343) 92130
Дворник ТСН «Комфорт» 15163  (38343) 24243
Дворник ООО «Управляющая компания Оптимум» 16000  (38343) 39111
Дворник ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Дворник ТСЖ «Подгорный» 15163  (983) 1212060
Дворник ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Дворник ООО «НовоСкан» 16000  (38343) 92050
Дворник ООО СФ «Запад» 15163  (38343) 28890
Дворник МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 15163  (38343) 51201
Дворник ООО «Алмаз» 15163  (38343) 52142
Дворник ООО Евсинский КХП 15200  (38343) 76488
Дворник МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» 15163  (913) 7140261
Делопроизводитель ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Диспетчер ОП ООО «Промсервис» 30000  (961) 8487454
Диспетчер ООО «КЕРБЕР и К» 17000  (38343) 47164
Диспетчер ИП Шибанова Е.В. 15163  (38343) 43111
Дорожный рабочий Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 15163  (38345) 21112
Дробильщик 4 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 20000  (38343) 49642
Животновод ООО «Алмаз» 18000  (38343) 52142
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 42000  (983) 1302603
Заведующий аптекой ООО Мелодия здоровья 5 60000  (983) 1302603
Заведующий нефтебазой АО «Птицефабрика «Евсинская» 23000  (38343) 76272
Заведующий столовой ГАУ НСО Всеканикулы 26436  (383) 2090691
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшер (акушер, медицинская сестра) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Заместитель Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 24425  (38343) 71240
Заместитель Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 25000  (38343) 23888
Заточник деревообрабатывающего инструмента ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Затяжчик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Затяжчик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Затяжчик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 30000  (923) 2274896
Инженер-проектировщик МБУ Искитимского района «УКС» 20000  (38343) 20175
Инженер-технолог ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Инженер-энергетик МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 17000  (38343) 92349
Инженер-энергетик АО «Новосибирская птицефабрика» 35000  (38343) 92422
Инженер АО «РЭС» 32000  (38343) 20385
Инженер АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 22000  (923) 1280903
Инженер ООО «Триал» 15163  (913) 7679708
Инженер высшей категории (класса) МБУ «УБиДХ» 19000  (38343) 24727
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами АО «Искитимцемент» 30000  (38343) 49642
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 28000  (38343) 76488
Инженер по охране труда ООО «ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША» 35000  (905) 9031684
Инженер по охране труда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) ООО «Бастет» 17000  (923) 2419700
Инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал» 21900  (38343) 25599
Инспектор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитим 15163  (38343) 92349
Инспектор по кадрам ООО «СЗ РСК Восток» 15163  (903) 9350878
Инспектор по охране труда и технике безопасности МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Инспектор по охране труда и технике безопасности ООО «СИБЦЕМСЕРВИС» 28000  (983) 3156478
Инспектор центра занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) МБДОУ №17 «Огонек» 19000  (38343) 24765
Калькулятор МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кассир ООО «Розница К-1» 22000  (800) 7755999
Кладовщик ЗАО «Чернореченский карьер» 22750  (38343) 49642
Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы 20689  (383) 2090691
Кладовщик Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Комплектовщик АО «Новосибирская птицефабрика» 20130  (38343) 92422
Кондитер ИП Лямкина Е.А. 15163  (923) 1804858
Кондитер ИП Дадыко Д.А. 21000  (913) 7387699
Контролер АО «Искитимцемент» 36840  (38343) 49642
Контролер качества ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Копировщик ООО «Междуречье» 15163  (38343) 20672
Кровельщик по стальным кровлям ООО «Управляющая компания Оптимум» 15163  (38343) 39111
Курьер ООО «ЗубЛаб» 15163  (923) 2274896
Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы 15172  (383) 2090691
Кухонный рабочий ООО «Полюс плюс» 15200  (923) 2448415
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Лаборант ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Лаборант ООО «ЛДСК» 19250  (38343) 31663
Лаборант АО «Новосибирская птицефабрика» 18700  (38343) 92422
Лаборант химического анализа АО «ЭПМ-НовЭЗ» 17000  (38343) 50807
Литейщик санитарно-строительных изделий на стенде ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Маляр ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 28000  (38343) 33184
Маляр ООО «Технощит» 20000  (383) 2093972
Маляр ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163  (38343) 36691
Маляр 4 разряда ООО Евсинский КХП 17500  (38343) 76488
Мастер-взрывник АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (923) 1280903
Мастер ОП ООО «Промсервис» 70000  (961) 8487454
Мастер АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92422
Мастер ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000  (38343) 36691
Мастер ОАО «Искитимизвесть» 30000  (38343) 29580
Мастер по проходке горных выработок ЗАО «Чернореченский карьер» 41000  (38343) 49642
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры ИП Евдокимов Д.Ю. 16000  (983) 3155715
Мастер участка АО «РЭС» 38000  (38343) 20385
Мастер участка ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Мастер участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Мастер цеха ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 28000  (38343) 92422
Мастер цеха АО «Новосибирская птицефабрика» 23000  (38343) 92422
Машинист (кочегар) котельной ГАУ НСО Всеканикулы 16100  (383) 2090765
Машинист автогрейдера Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 25000  (38345) 21112
Машинист компрессорных установок АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Машинист конвейера 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 16000  (38343) 49642
Машинист котлов ООО «СибТЭК» 23200  (38343) 50124
Машинист крана (крановщик) ООО Искитимский завод строительных материалов-1 20000  (38343) 45156
Машинист крана (крановщик) 5 разряда-6 разряда ООО «ЛДСК» 25000  (38343) 31663
Машинист крана автомобильного АО «Сибирский Антрацит» 30000  (913) 9447303
Машинист крана автомобильного АО «РЭС» 30000  (38343) 20385
Машинист насосных установок ООО «Водоканал» 15580  (38343) 25599
Машинист экструдера ООО производственный комплекс «Союз» 36500  (383) 3446816
Медицинская сестра ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Медицинская сестра МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 19800  (38343) 20488
Медицинская сестра ООО «Клиника здоровья» 28000  (913) 7091397
Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы 34483  (383) 2090691
Медицинская сестра Алесик ООО 15163  (923) 2300151
Медицинская сестра палатная (постовая) ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 22000  (38343) 23844
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы 28735  (383) 2090691
Менеджер Банк «Левобережный» (ПАО) 20000  (38343) 22212
Менеджер ООО «ФитСервис Искитим» 30000  (383) 2142101
Менеджер ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Менеджер (в коммерческой деятельности) ООО «Триал» 15163  (913) 7679708
Менеджер по рекламе ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Методист МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000  (38343) 40491
Методист 1 категории (класса) МАОУ ДО ЦДО 15163  (38343) 20334
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 23000  (38343) 51217
Механик АО «Агрофирма «Лебедевская» 30500  (38343) 51217
Механик ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 20000  (38343) 39657
Механик автомобильной колонны АО «Птицефабрика «Евсинская» 30000  (38343) 76272
Механик по ремонту оборудования ООО производственный комплекс «Союз» 30000  (383) 3446816
Механик участка ЗАО «Чернореченский карьер» 29000  (38343) 49642
Микробиолог ООО Евсинский КХП 24000  (38343) 76488
Младший Бухгалтер (средней квалификации) 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 25000  (38343) 39657
Младший Инспектор отдела режима и охраны ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 27000  (38343) 93021
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000  (38343) 39657
Младший Медицинский статистик 2 категории (класса) ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 19000  (38343) 39657
Мойщик автомобилей ИП Митчин А.А. 20000  (913) 9254787
Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы 15172  (383) 2090691
Мойщик тары и оборудования ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 25000  (38343) 25588
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 21000  (923) 1280903
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 18822  (38343) 49478
Моторист автоматизированной топливоподачи АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Музыкальный руководитель МАДОУ № 24 «Журавушка» 22000  (38343) 20005
Музыкальный руководитель МБДОУ № 27 «Росинка» 16000  (38343) 25114
Музыкальный руководитель МБДОУ 12 Березка 20000  (38343) 24623
Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Лесная сказка д.Бурмистрово» 15163  (38343) 74218
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 24000  (923) 1280903
Наладчик машин и оборудования  1 категории (класса) АО «Сибирский Антрацит» 65000  (913) 9447303
Насыпщик цемента АО «Искитимцемент» 35000  (38343) 49642
Начальник участка (в прочих отраслях) АО «РЭС» 40000  (38343) 20385
Облицовщик-плиточник ООО «Бастет» 22000  (923) 2419700
Обойщик мебели ИП Крючков Н.П. 15163  (962) 8263016
Обработчик рыбы ООО «Искитимский рыбозавод» 15163  (38343) 25474
Овощевод ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Оперативный уполномоченный Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 47000  (38343) 29678
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок АО «Сибирский Антрацит» 28000  (913) 9447303
Оператор автоматической газовой защиты ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Оператор по ветеринарной обработке животных АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы ООО «Алмаз» 25000  (38343) 52142
Оператор птицефабрик и механизированных ферм ЗАО «Коченевская птицефабрика» 20000  (38343) 72217
Оператор птицефабрик и механизированных ферм АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Оператор пульта управления Новосибирский воен.ин-т внутр.войск МВД РФ 28000  (923) 7030229
Оператор станков с программным управлением ООО «Производственная компания «Профильсталь» 20000  (913) 9345949
Охранник ЗАО «Коченевская птицефабрика» 17000  (38343) 72217
Охранник ООО ЧОП Сибирский Щит-II 15163  (38343) 28599
Охранник ООО ЧОП «Искитимский Легион» 15163  (38343) 20341
Охранник ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» 15163  (38343) 50829
Парикмахер ИП Жеребцова Т.Н. 15163  (983) 3199090
Парикмахер ИП Осинцева Н.В. 15163  (913) 7676310
Парикмахер ИП Чарыкова Л.П. 15163  (905) 9552856
Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Педагог-организатор МБУ ДО ДООЦ «Радужный» 17000  (38343) 40491
Педагог-организатор МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Педагог-организатор МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 19600  (38343) 24651
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский» 17000  (38343) 38520
Педагог-психолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Педагог-психолог МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163  (38343) 73121
Педагог-психолог МКОУ ООШ п.Барабка 15163  (38343) 20694
Педагог-психолог МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы 22988  (383) 2090691
Педагог социальный МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 17000  (38343) 24651
Педагог социальный МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Пекарь ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
Пекарь ИП Малахов Д.А. 17000  (38343) 24329
Пекарь ООО «Автофуд» 18000  (38343) 23301
Пекарь ООО «КЕРБЕР и К» 18000  (38343) 47164
Пекарь МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Пекарь ООО «Эверест-Трейд» 25000  (960) 7842875
Пекарь ИП Дадыко Д.А. 24000  (913) 7387699
Первый помощник Врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000  (38343) 25526
Первый помощник Зубной техник ООО «ЗубЛаб» 15163  (923) 2274896
Первый помощник Юрист ООО «Правосудие» 15163  (905) 9318904
Переводчик ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Переводчик ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Повар ИП Лямкина Е.А. 17000  (923) 1804858
Повар ИП Лямкина Е.А. 21000  (923) 1804858
Повар МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163  (38343) 76182
Повар ООО «Автофуд» 20000  (38343) 23301
Повар ООО «Сибирские пельмени» 18000  (962) 8363736
Повар МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Повар ГАУ НСО Всеканикулы 19540  (383) 2090691
Повар ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163  (38343) 23844
Повар ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556  (38343) 93021
Повар МУП ЦУМ Искитим 15163  (38343) 23121
Повар МАОУ СОШ №9 г.Искитима 15200  (38343) 44142
Повар ИП Коршунова Татьяна Анатольевна 15163  (905) 9309415
Повар АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163  (38343) 51217
Повар ООО «Алякова» 19000  (38343) 24626
Повар ООО «Совхоз Бердский» 16000  (923) 1161616
Повар 2 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Повар 3 разряда-5 разряда МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Повар 5 разряда МБДОУ №17 «Огонек» 15163  (38343) 24765
Повар 5 разряда ООО «Полюс плюс» 15200  (923) 2448415
Подсобный рабочий ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15163  (38343) 25588
Подсобный рабочий АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163  (38343) 76272
Подсобный рабочий МУП «ЦПАТП» 15163  (38343) 24710
Подсобный рабочий ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 22000  (38343) 33184
Подсобный рабочий ООО А/Ф ПродКомСиб 24000  (383) 2305084
Подсобный рабочий ООО Евсинский КХП 15200  (38343) 76488
Подсобный рабочий АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Подсобный рабочий ООО «ЛДСК» 15163  (38343) 31663
Подсобный рабочий ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 15163  (38343) 93002
Подсобный рабочий ОАО «Преображенское» 15163  (38343) 63248
Подсобный рабочий АО «Агрофирма «Лебедевская» 15163  (38343) 51217
Подсобный рабочий ООО Экосистема 18000  (983) 1330565
Подсобный рабочий 1 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 15163  (38343) 49642
Подсобный рабочий 1 разряда АО «Искитимцемент» 15163  (38343) 49642
Подсобный рабочий 2 разряда АО «Искитимцемент» 15300  (38343) 49642
Полицейский-водитель Искитимский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области 25000  (38343) 29818
Полицейский Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 25000  (38343) 29678
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад «Жаворонок» р.п.Линево 15163  (38343) 39205
Помощник воспитателя МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» 15163  (38343) 30623
Помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 24000  (38343) 25526
Помощник машиниста тепловоза АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 25000  (923) 1280903
Помощник Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата ООО «КРОКМАРТ-Производство» 24000  (923) 7751810
Помощник Рамщик ИП «Атаманов А.И.» 25000  (953) 7897065
Помощник руководителя и специалиста Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15163  (38343) 22184
Портной ИП Корбатова Л.А. 18000  (913) 9073468
Портной ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170  (38343) 35960
Почтальон Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15170  (38343) 35960
Почтальон 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Почтальон 2 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» 15163  (38343) 35960
Преподаватель-организатор (в средней школе) МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163  (38343) 71240
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23093
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 25000  (38343) 23093
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 33674  (38341) 58910
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000  (38343) 38520
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ с.Улыбино» 21000  (38343) 57173
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «ООШ д.Ургун» 20000  (38343) 76168
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «Гимназия 1» 20000  (38343) 31851
Преподаватель (в начальной школе) МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000  (38343) 37264
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 19000  (38343) 55124
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Преподаватель (в начальной школе) МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Преподаватель (в начальной школе) МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Проводник (вожатый) служебных собак АО «Агрофирма «Лебедевская» 17500  (38343) 51217
Программист ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 35000  (38343) 23844
Продавец-консультант ООО Мобильный город 25000  (383) 3613010
Продавец продовольственных товаров ИП Князева Н.Е. 15163  (923) 1144928
Продавец продовольственных товаров ИП Нудорле А.В. 15163  (913) 3963862
Продавец продовольственных товаров ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО 14556  (38343) 93021
Продавец продовольственных товаров ООО «Темур-2» 15163  (38343) 29716
Промышленный альпинист ИП Евдокимов Д.Ю. 20000  (983) 3155715
Профконсультант ГКУ НСО ЦЗН г.Искитима 26000  (38343) 24142
Птицевод АО «Новосибирская птицефабрика» 20000  (38343) 92422
Рабочий в производстве пищевой продукции АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Рабочий зеленого хозяйства АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15163  (923) 1280903
Рабочий зеленого хозяйства АО «ЭПМ-НовЭЗ» 15163  (38343) 50807
Рабочий плодоовощного хранилища ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы 16091  (383) 2090691
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ — СОШ №3 15165  (38343) 22328
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 15300  (38343) 49642
Рабочий по уходу за животными АО «Птицефабрика «Евсинская» 15163  (38343) 76272
Рабочий по уходу за животными ОАО «Преображенское» 15163  (38343) 63248
Радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы 15632  (383) 2090691
Разнорабочий ООО «МПЗ» 25000  (913) 7175827
Разнорабочий ИП «Атаманов А.И.» 25000  (953) 7897065
Рамщик ИП «Атаманов А.И.» 30000  (953) 7897065
Рамщик ИП «Атаманов А.И.» 25000  (953) 7897065
Рамщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Раскройщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 30000  (923) 7751810
Раскройщик ИП Кутлина Елена Владимировна 15163  (913) 7111779
Резчик труб и заготовок ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Санитар ветеринарный АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
Сборщик деталей и изделий ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик деталей и изделий ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик деталей и изделий ООО «КОК» 16000 89231161616
Сборщик обуви ООО «Искитим-обувь» 16000  (923) 1161616
Сборщик обуви ООО «ЭнергоСтрой» 16000  (923) 1267624
Сборщик обуви ООО «КОК» 16000 89231161616
Сборщик электрических машин и аппаратов ООО «Триал» 20000  (38343) 29881
Сварщик арматурных сеток и каркасов 2 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Секретарь ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Секретарь ООО «Росагрокорм» 15163  (38343) 43637 доб. (123)
Секретарь ИП Витман Т.П. 15163  (38343) 42080
Секретарь администрация Искитимского района НСО 15163  (38343) 24518
Системный администратор АО «Птицефабрика «Евсинская» 21000  (38343) 76272
Системный администратор ООО Евсинский КХП 29500  (38343) 76488
Следователь Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Слесарь-инструментальщик ООО «Искитиммаш» 29000  (38343) 37100
Слесарь-ремонтник ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 35000  (38343) 33184
Слесарь-ремонтник ИП Степанов Е.С. 30000  (913) 3711161
Слесарь-ремонтник ООО «ЖБИ-5» 21000  (38343) 35308
Слесарь-ремонтник ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Слесарь-ремонтник ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Слесарь-ремонтник АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Слесарь-ремонтник АО «ЭПМ-НовЭЗ» 24700  (38343) 50807
Слесарь-ремонтник Строительные системы,ООО 20000  (38341) 58198
Слесарь-ремонтник 3 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
Слесарь-ремонтник 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО «Водоканал» 21930  (38343) 25599
Слесарь-ремонтник 4 разряда ООО Евсинский КХП 20000  (38343) 76488
Слесарь-ремонтник 5 разряда ООО Евсинский КХП 23000  (38343) 76488
Слесарь-сантехник АО «Птицефабрика «Евсинская» 26000  (38343) 76272
Слесарь-сантехник ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы 19540  (383) 2090691
Слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Слесарь-сантехник ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 15163  (38343) 36691
Слесарь-сантехник ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Слесарь-сантехник ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Слесарь-сантехник ООО «Поиск» 15163  (38343) 20616
Слесарь-сантехник ООО «ЖилСервис» 15163  (38343) 25703
Слесарь-сантехник АО «Новосибирская птицефабрика» 18000  (38343) 92422
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда ООО «Водоканал» 20600  (38343) 25599
Слесарь механосборочных работ ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «Агрофирма «Лебедевская» 24000  (38343) 51217
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике МУП ИР «Южное» 22338  (38343) 71303
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «СибТЭК» 24000  (38343) 50124
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Завод керамических изделий Универсал 20000  (38345) 71145
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО Евсинский КХП 22000  (38343) 76488
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50807
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 22000  (38343) 92422
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 15660  (923) 1280903
Слесарь по ремонту автомобилей ООО Юг 25000  (38343) 25593
Слесарь по ремонту автомобилей ООО «ФитСервис Искитим» 35000  (383) 2142101
Слесарь по ремонту автомобилей ИП Поляков А.А. 30000  (913) 3881555
Слесарь по ремонту автомобилей АО «Птицефабрика «Евсинская» 18000  (38343) 76272
Слесарь по сборке металлоконструкций ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 30000  (38343) 33184
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряда ООО «ЛиневоГазСервис» 18500  (913) 8950836
Сортировщик АО «Птицефабрика «Евсинская» 20000  (38343) 76272
Составитель поездов АО «Новосибирский завод искусственного волокна» 20000  (923) 1280903
Спасатель АНО СК «Кристалл» 15163  (913) 9004362
Специалист Администрация Совхозного сельсовета Искитимского р-на НСО 16100  (38343) 51280
Специалист администрация Искитимского района НСО 15163  (38343) 24628
Специалист администрация Евсинского сельсовета Искитимского района 15163  (38343) 76772
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 15000  (38343) 29836
Специалист ООО Евсинский КХП 33000  (38343) 76488
Специалист МУП ИР «Центральное» 20000  (38343) 76195
Специалист Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 17000  (38343) 29836
Специалист Администрация Преображенского с/с 16945  (38343) 63192
Специалист по кадрам АО «Птицефабрика «Евсинская» 32000  (38343) 76272
Специалист по кадрам МАОУ КШИ № 12 15163  (38343) 24905
Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Осинцева Н.В. 15163  (913) 7676310
Специалист по маникюру (Маникюрша) ИП Жеребцова Т.Н. 15163  (983) 3199090
Станочник-распиловщик ООО Гуантянь-Сибирь 18000  (383) 2998859
Станочник кромкофуговального станка ИП «Атаманов А.И.» 25000  (953) 7897065
Станочник широкого профиля ООО ТПК «Северное Сияние» 20000  (913) 9172726
Старший Государственный налоговый инспектор Межрайонная ИФНС России 3 по Новосибирской области 23000  (38343) 29836
Старший Машинист экскаватора 6 разряда 1 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 25000  (38343) 23152
Старший Повар детского питания 4 разряда-5 разряда МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Старший помощник Юрист «Военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области» 15500  (38343) 22184
Столяр ООО «Сибирский партнер» 15163  (38343) 21557
Столяр ИП Крючков Н.П. 15163  (962) 8263016
Стропальщик ООО «ЖБИ-5» 25000  (38343) 35308
Стропальщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Стропальщик 3 разряда-4 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 26000  (38343) 23799
Судебный пристав-исполнитель Упр-е Федер.Службы судебных приставов по НСО отд.СП по Иск.р 30000  (38343) 23799
Техник-метролог (техник по метрологии) ООО «Водоканал» 20670  (38343) 25599
Техник АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Техник ООО «Водоканал» 16920  (38343) 25599
Технолог ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 32000  (38343) 25588
Технолог ООО «КЕРБЕР и К» 19000  (38343) 47164
Технолог ООО «Легостаевский хлеб» 28000  (913) 7059455
Токарь-карусельщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 20000  (38343) 50807
Токарь-расточник ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Токарь АО «Агрофирма «Лебедевская» 21800  (38343) 51217
Токарь ИП Долгополова Т.В. 20000  (923) 7038705
Токарь ООО «ЗЕРНОПРОЕКТ» 33000  (913) 9467831
Токарь 2 разряда-6 разряда АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Токарь 3 разряда-6 разряда ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Токарь 5 разряда АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Токарь 5 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства АО «Агрофирма «Лебедевская» 25000  (38343) 51217
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 1 категории (класса) АО «Птицефабрика «Евсинская» 45000  (38343) 76272
Тракторист АО «Искитимцемент» 32700  (38343) 49642
Тракторист Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор 20000  (38345) 21112
Тракторист ЗАО Степное 25000  (38343) 55122
Тракторист ЗАО «Коченевская птицефабрика» 18000  (38343) 72217
Тракторист ООО Теплосервис 16000  (913) 7719903
Тракторист АО «Новосибирская птицефабрика» 30000  (38343) 92422
Транспортный экспедитор ООО Международная компания Содружество 16000  (383) 2010974
Тренер-преподаватель по спорту высшей категории (класса) МАОУ ДО ДЮСШ 15163  (38343) 27443
Уборщик производственных и служебных помещений ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» 15163  (38341) 58910
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163  (38343) 23844
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Новосибирская птицефабрика» 15163  (38343) 92422
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 15163  (38343) 31269
Уборщик производственных и служебных помещений ГБУЗ НСО «Линевская РБ» 15163  (38343) 39657
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «ИЭК» 15163  (38343) 27600
Уборщик производственных и служебных помещений МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» 15163  (38343) 20434
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ — ООШ №10 15163  (38343) 45162
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «НовоСкан» 17500  (38343) 92050
Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы 17241  (383) 2090691
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «КЕРБЕР и К» 15163  (38343) 47164
Уборщик производственных и служебных помещений МАОУ КШИ № 12 15163  (38343) 24905
Уборщик производственных и служебных помещений ООО Экосистема 20000  (913) 9162002
Уборщик производственных и служебных помещений АО «ЭПМ-НовЭЗ» 18200  (38343) 50404
Уборщик территорий МБОУ — ООШ №10 15163  (38343) 45162
Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы 16091  (383) 2090691
Уборщик территорий АО «Сибирский Антрацит» 15163  (913) 9447303
Уборщик территорий МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО» 15163  (38343) 24651
Уборщик территорий МБУ «УБиДХ» 17000  (38343) 24727
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 15163  (38343) 23844
Уборщик территорий ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 15163  (38343) 92130
Уборщик территорий 1 разряда МКОУ КШ № 7 15163  (38343) 21658
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 20000  (38343) 25588
Укладчик-упаковщик ООО Фабрика Мороженого «Гроспирон» 15500  (38343) 25588
Укладчик-упаковщик АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Укладчик-упаковщик Строительные системы,ООО 18000  (38341) 58198
Упаковщик ООО «КРОКМАРТ-Производство» 15163  (923) 7751810
Участковый Маркшейдер ООО «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ» 51000  (38343) 93002
Участковый уполномоченный полиции Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» 45000  (38343) 29678
Учетчик АО «Новосибирская птицефабрика» 22000  (38343) 92422
Учитель-дефектолог МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель-логопед МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель-логопед МКОУ ООШ п.Барабка 15163  (38343) 20694
Учитель-логопед МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) биологии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) биологии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) географии МКОУ «СОШ с.Усть-Чем» 17000  (38343) 62167
Учитель (преподаватель) географии МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) географии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) изобразительного искусства и черчения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №3 17000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ №2 г.Искитима 20000  (38343) 23640
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Быстровка» 20000  (38343) 59141
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — ООШ №10 17000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «Гимназия 1» 22000  (38343) 31851
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ д.Калиновка 15163  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163  (38343) 76168
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «ООШ д.Ургун» 15163  (38343) 76168
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) иностранного языка МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) иностранного языка МКОУ ООШ п.Барабка 17000  (38343) 20694
Учитель (преподаватель) информатики МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 30000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) информатики МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МБОУ — СОШ №3 18000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Листвянский» 19000  (38343) 38520
Учитель (преподаватель) истории и обществознания МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 18000  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ №3 21000  (38343) 22328
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 11 г.Искитима 20000  (38343) 44147
Учитель (преподаватель) математики МКОУ ООШ д.Калиновка 24000  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 20000  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) математики МКОУ «ООШ с.Морозово» 15163  (38343) 73121
Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 8 г.Искитима 15400  (38343) 28695
Учитель (преподаватель) математики МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) математики МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п.Агролес» 15163  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) музыки и пения МКОУ КШ № 7 15163  (38343) 21658
Учитель (преподаватель) музыки и пения МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Агролес» 20000  (38341) 58918
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 15163  (38343) 71240
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 20000  (38343) 55124
Учитель (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ «СОШ с.Улыбино» 26000  (38343) 57173
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ ООШ д.Калиновка 22500  (38343) 23954
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ с.Лебедевка» 17000  (38343) 51201
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МАОУ СОШ №4 г.Искитима 17000  (38343) 37264
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 г.Искитима 15163  (38343) 24805
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ СОШ с.Сосновка 15163  (38343) 72198
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ — СОШ № 14 г.Искитима 15163  (38343) 26120
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ «СОШ №3 р.п.Линево» 15163  (38343) 30265
Учитель (преподаватель) трудового обучения МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ д. Бурмистрово им. В.С. Чумака» 15163  (38343) 74110
Учитель (преподаватель) физики МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) физики МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Учитель (преподаватель) физической культуры МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ ст.Евсино» 15163  (38343) 76182
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 15163  (38343) 68377
Учитель (преподаватель) химии МБОУ — ООШ №10 16000  (38343) 45359
Учитель (преподаватель) химии МБОУ-СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов города Искитима Новосибирской области 15163  (38343) 20522
Учитель (преподаватель) химии МКОУ «СОШ с.Гусельниково» 15163  (38343) 67140
Фармацевт ООО «Верона» 25000  (923) 1330018
Фармацевт ООО «Верона» 25000  (923) 1330018
Фармацевт ООО Мелодия здоровья 5 37000  (983) 1302603
Фельдшер-лаборант ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 20000  (38343) 23844
Фельдшер-лаборант ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 25000  (38343) 25526
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Фельдшер ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (38343) 74134
Фельдшер ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 25000  (38343) 23844
Формовщик железобетонных изделий и конструкций ООО «ЛДСК» 30000  (38343) 31663
Фрезеровщик ФГУП «Опытный завод» 30000  (913) 7970128
Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Фрезеровщик 5 разряда-6 разряда ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Искитимском р-не 29000  (38343) 25526
Швея ИП Першин А.П. 18000  (913) 7657098
Швея ИП Крючков Н.П. 20000  (962) 8263016
Швея ООО » Лидер» 15163  (953) 7639773
Швея ООО «КРОКМАРТ-Производство» 25000  (923) 7751810
Швея ООО ПФ «СпецСиб» 18000  (929) 3030407
Швея ИП Первухин М.И. 15163  (38343) 23181
Швея ИП Кутлина Елена Владимировна 15163  (913) 7111779
Швея ИП Корбатова Л.А. 18000  (913) 9073468
Швея ООО Лимонти 25000  (383) 2106109
Шлифовщик 5 разряда АО «ЭПМ-НовЭЗ» 16700  (38343) 50807
Штукатур ООО «Мой Дом» 16000  (38343) 71199
Штукатур ООО «Бастет» 22000  (923) 2419700
Штукатур 4 разряда АО «Птицефабрика «Евсинская» 15800  (38343) 76272
Экономист ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Экономист ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (913) 9268444
Экономист ГАУССО НСО Завьяловский психоневрологический интернат 18000  (38343) 77228
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ООО «ЛДСК» 20000  (38343) 31663
Эксперт администрация Искитимского района НСО 18000  (38343) 24459
Электрик участка ООО «ЖЭУ1» 15163  (38343) 28610
Электрик участка ООО «ЖИЛИНВЕСТ» 20000  (383) 3211996
Электрик участка ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000  (38343) 36691
Электрогазосварщик ИП Степанов Е.С. 40000  (913) 3711161
Электрогазосварщик ОАО «РМСУ-Сибгазоочистка» 40000  (38343) 33184
Электрогазосварщик ООО «СибТЭК» 25000  (38343) 50124
Электрогазосварщик МУП ИР «Южное» 21996  (38343) 71303
Электрогазосварщик ООО «ЖЭУ1» 16000  (38343) 28610
Электрогазосварщик АО «ЭПМ-НовЭЗ» 25000  (38343) 50807
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 21000  (38343) 31663
Электрогазосварщик 5 разряда ЗАО «Чернореченский карьер» 23000  (38343) 49642
Электромеханик ООО «Искитиммаш» 20000  (38343) 37100
Электромонтер оперативно-выездной бригады АО «РЭС» 30000  (38343) 20385
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации ООО «Маджеста» 21000  (383) 3830313
Электромонтер по испытаниям и измерениям АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций ООО «СИБГРАД» 20000  (906) 9943333
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда ООО «Водоканал» 21800  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО УК ЖКХ «Ложок» 16000  (38343) 26700
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО АХ компания «Сухой» ОСП «СОЛКД «Чкаловец» 18000  (983) 3161191
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Агрофирма «Лебедевская» 20000  (38343) 51217
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «СибТЭК» 24000  (38343) 50124
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Завод керамических изделий Универсал 25000  (38345) 71145
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Искитимский завод строительных материалов-1 25000  (38343) 45156
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО ПК «Кристалл» 25000  (961) 8472488
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОСП ЦГЦ ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» 25000  (38343) 92130
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Новосибирская птицефабрика» 25000  (38343) 92422
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ЖБИ-5» 22000  (38343) 35308
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГБУЗ НСО «ИЦГБ» 18000  (38343) 23844
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО Теплосервис 18000  (913) 7719903
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «ЭПМ-НовЭЗ» 22000  (38343) 50807
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда ООО «Риал» 16200  (38343) 25621
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда ООО «Водоканал» 20380  (38343) 25599
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда АО «Искитимцемент» 27600  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда ООО «Искитимская городская котельная» 20880  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда АО «Искитимцемент» 31100  (38343) 49642
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 3 разряда-4 разряда ОАО «Искитимизвесть» 23000  (38343) 29580
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 22000  (38343) 20385
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 20000  (38343) 20323
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей АО «РЭС» 25000  (38343) 20385
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах ООО «Технощит» 20000  (383) 2093972 доб. (122)
Электросварщик ручной сварки АО «Полевод» 15163  (38343) 61131
Электросварщик ручной сварки 3 разряда-5 разряда ООО «ЛДСК» 22000  (38343) 31663
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ООО А/Ф ПродКомСиб 27000  (383) 2305084
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда-6 разряда ОАО «Искитимизвесть» 35000  (38343) 29580
Энергетик ООО «Искитимский завод строительных материалов» 16000  (913) 9555420
Энергетик АО «Искитимцемент» 36450  (38343) 49642
Юрисконсульт ООО Евсинский КХП 43000  (38343) 76488
Юрисконсульт (средней квалификации) 4 категории (класса) МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО 20000  (38343) 23152
Юрист ООО «Правосудие» 17000  (905) 9318904
Юрист ООО «Управляющая компания ЖЭУ-2» 20000  (38343) 36691
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