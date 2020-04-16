Toyota и Lexus заморозили цены до конца мая в России

До конца мая 2020 года японская компания сохраняет текущие цены на автомобили Toyota и Lexus в России без изменений, сообщает пресс-служба.
Клиенты, которые не могут получить своевременное техническое обслуживание или ремонт из-за ограничений в связи с COVID-19, смогут получить эти услуги после открытия дилерских центров с сохранением всех условий действия гарантии.
Если у владельца Toyota или Lexus возникла гарантийная неисправность, а дилерские центры в регионе закрыты, ремонт автомобиля будет проведен, как только сервисы возобновят работу. Факт невозможности прохождения планового ТО в период с 28.03.20 по 30.04.20 будет также принят во внимание.
В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в нашей стране, а рыночная доля марки составила 6,8% против 5,5%.