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Посещать покойных на кладбище запретил с 18 апреля жителям Бердска Андрей Травников

12:55 16.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Посещать покойных на кладбище запретил с 18 апреля жителям Бердска Андрей Травников
Кладбище закрыли для посещений на неопределенный срок
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Посещать покойных на кладбище запретил с 18 апреля жителям Бердска Андрей Травников

Посещать покойных на кладбище запретил с 18 апреля жителям Бердска Андрей ТравниковЗакрыли все кладбища в Новосибирске до 30 апреля. Можно только хоронитьЕщё 227 новостей

В Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Со следующего дня – 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Ознакомиться с постановлением можно здесь Постановление Андрея Травникова

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От редакции

Планировали поездку на кладбище?

Аноним, 16 апреля 2020 12:58
Надо успеть
Аноним, 16 апреля 2020 13:47
Чего успевать то.Думаете по периметру росгвардию там расставят? Или усопшие заразят?

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