Посещать покойных на кладбище запретил с 18 апреля жителям Бердска Андрей Травников

В Новосибирской области ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Кладбище закрыли для посещений на неопределенный срок

В Новосибирской области будет ограничено посещение культовых сооружений и мест захоронений, а также приостановлена деятельность ряда рынков.

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Всем религиозным объединениям региона, начиная с 18 апреля, необходимо приостановить посещение культовых зданий для всех граждан, кроме священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Не допускается проведение религиозных массовых обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей.

На территории Новосибирска, Новосибирского района, а также всех населенных пунктов нашей области, в которых проживает более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ, но кроме случаев погребения.

Со следующего дня – 19 апреля — на этих же территориях приостановят деятельность рынки продовольственных и промышленных товаров.

Ознакомиться с постановлением можно здесь Постановление Андрея Травникова