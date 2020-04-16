УАЗ «Патриот» на биотопливе выпустит Ульяновский автозавод

Судя по документу, двухтопливный силовой агрегат с завода получит газовые форсунки Gemini, которые позволят ему работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе (метане).

Ульяновский автозавод уже выпускает автомобили с ГБО – это коммерческие «Пикапы», работающие на пропан-бутановой смеси

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот». Обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с записью о работающем и на бензине, и на метане двигателе появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, двухтопливный силовой агрегат с завода получит газовые форсунки Gemini, которые позволят ему работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе (метане). Мощность, при этом, снизится со 150 до 126 л.с., а крутящий момент сократится с 235,4 Нм до 196,2 Нм.

Нивелировать эти недостатки, очевидно, призван более низкий расход топлива и стоимость самого метана. Плюс ко всему, сервисный интервал автомобилей с заводским ГБО обычно совпадает с плановыми ТО, поэтому с обслуживанием такого «Патриота» не должно быть никаких проблем.

Отметим, что в настоящее время Ульяновский автозавод уже выпускает автомобили с ГБО – это коммерческие «Пикапы», работающие на пропан-бутановой смеси, пишут Автоновости дня.