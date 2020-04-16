16.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

УАЗ «Патриот» на биотопливе выпустит Ульяновский автозавод

13:01 16.04.2020 Фото: https://www.uaz.ru
0

Судя по документу, двухтопливный силовой агрегат с завода получит газовые форсунки Gemini, которые позволят ему работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе (метане).

УАЗ Патриот на биотопливе выпустит Ульяновский автозавод
Ульяновский автозавод уже выпускает автомобили с ГБО – это коммерческие «Пикапы», работающие на пропан-бутановой смеси

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот». Обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с записью о работающем и на бензине, и на метане двигателе появилось в открытой базе Росстандарта.
Судя по документу, двухтопливный силовой агрегат с завода получит газовые форсунки Gemini, которые позволят ему работать как на 92-м бензине, так и на компримированном природном газе (метане). Мощность, при этом, снизится со 150 до 126 л.с., а крутящий момент сократится с 235,4 Нм до 196,2 Нм.

Нивелировать эти недостатки, очевидно, призван более низкий расход топлива и стоимость самого метана. Плюс ко всему, сервисный интервал автомобилей с заводским ГБО обычно совпадает с плановыми ТО, поэтому с обслуживанием такого «Патриота» не должно быть никаких проблем.

Отметим, что в настоящее время Ульяновский автозавод уже выпускает автомобили с ГБО – это коммерческие «Пикапы», работающие на пропан-бутановой смеси, пишут Автоновости дня. 

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть Патриот? Как?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Нулевой пациент" COVID-19 из лаборатории Уханя: Заразился от летучей мыши лаборант в Китае
14:00 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
13:52 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
13:45 16-04-2020
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
13:42 16-04-2020
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
Бердск"Они не понимают, что смерть ходит рядом": Шокирована толпами в магазинах семья после карантина по COVID-19 из Таиланда в Бердске 4
13:30 16-04-2020
БердскГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
13:23 16-04-2020
ГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
БердскВыпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском 1
13:20 16-04-2020
Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список 2
13:15 16-04-2020
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список
БердскМолитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
13:15 16-04-2020
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться 20
13:14 16-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться