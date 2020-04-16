«Нулевой пациент» COVID-19 из лаборатории Уханя: Заразился от летучей мыши лаборант в Китае

Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории. При этом лаборатория не разрабатывала биоружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными.

Cотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши

«Нулевой пациент» с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По мнению собеседников СМИ, «знакомых с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы», сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.

Один из источников Fox News обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.



При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными.

Американские власти неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. В частности, об этом заявил 15 апреля глава Пентагона Марк Эспер, который в то же время подчеркнул, что вирус, вероятно, имеет естественное происхождение. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Пекина прозрачности в вопросе первопричин пандемии.

Ранее МИД Китая в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, вызывающий болезнь, которая позже получила название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.