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Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин

13:45 16.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки.»Прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца начиная с 1 мая», — акцентировал Путин.

Дал даром в апреле и мае из COVID 19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
Владимир Путин провел совещание 15 апреля
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Дал даром в апреле и мае из COVID 19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин

Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир ПутинПутин выдал всем зарплату: без возврата выдать работодателям на каждого сотрудника по 12 130 рублей в апреле и маеЕщё 25 новостей

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам вчера, 15 апреля. В нем приняли участие руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Алексей Громов, заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, помощник Президента – начальник Референтуры Президента Дмитрий Калимулин, помощник Президента Максим Орешкин, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр финансов Антон Силуанов, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин.

— Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьёзным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность. На динамику рынка труда.

Нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. Ближайшие партнёры России по Евразэс высказывают обеспокоенность именно по этим, прежде всего, проблемным направлениям, — выступил президент России.

Он попросил включить в программу поддержки экономики и бизнеса системные, согласованные со всеми ведомствами решения.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

— Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Поэтому прошу Правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца начиная с 1 мая, — акцентировал Путин.

Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально, на деле выполняется – а правительство в состоянии это проконтролировать, – то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.

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