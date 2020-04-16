16.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы

13:15 16.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Освятить куличи можно в 2020 году дома
Сюжет: Православные обряды
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы

Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвыЧто нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мытьсяЕщё 68 новостей

В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Источник: Патриархия.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете дома освящать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Нулевой пациент" COVID-19 из лаборатории Уханя: Заразился от летучей мыши лаборант в Китае
14:00 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
13:52 16-04-2020
Бэнкси показал новый шедевр из самоизоляции: крысы устроили беспорядок в ванной
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
13:45 16-04-2020
Дал даром в апреле и мае из COVID-19 зарплату на каждого работника по 12130 рублей бизнесу Владимир Путин
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
13:42 16-04-2020
Почему вспоминают про штрафы во время режима самоизоляции?
Бердск"Они не понимают, что смерть ходит рядом": Шокирована толпами в магазинах семья после карантина по COVID-19 из Таиланда в Бердске 4
13:30 16-04-2020
БердскГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
13:23 16-04-2020
ГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России
БердскВыпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском 1
13:20 16-04-2020
Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список 2
13:15 16-04-2020
11 дорог отремонтируют с 16 апреля в Новосибирске. Полный список
БердскМолитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
13:15 16-04-2020
Молитву на освящение куличей, пасх и яиц дома дал православным патриарх Кирилл. Текст молитвы
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться 20
13:14 16-04-2020
Что нельзя делать в чистый четверг 16 апреля и как нужно убираться и мыться