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Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском

13:20 16.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для всех туристов без исключения проведут 16 апреля анализ на коронавирус. Если он будет отрицательным, туристы отправятся домой.

Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском
По словам Аллы Дробинской, состояние пациентов в обсерваторе удовлетворительное
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском

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Десятые сутки находятся 55 транзитных туристов, прибывших из Таиланда, в обсерваторе лагеря «Тимуровец» под Бердском.

— Сегодня всем абсолютно проводим анализ на коронавирусную инфекцию. Состояние удовлетворительное. Карантин в «Тимуровце» заканчивается 20 апреля, — рассказала 16 апреля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Напомним, бердская ЦГБ курирует обсерватор, находящийся в районе Нового поселка, в детском оздоровительном лагере «Тимуровец». Там находятся транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда вечером 8 апреля. 55 человек, 5 из которых дети. Это иногородние транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда. Место проживания: Владивосток, Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург.

Вопрос по выбору места для обсерватора решается на уровне территориального Роспотребнадзора, министерства Новосибирской области, все согласовывается на уровне правительства Новосибирской области, и сейчас таких объектов на территории Новосибирска и области шесть, в том числе и «Тимуровец».

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От редакции

Вы находились на карантине по COVID-19?

Аноним, 16 апреля 2020 13:29
надо бы ещё недельку накинуть срока нахождения в обсерваторе. На всякий случай.
Болезнь новая, не изученная.
Инкубационный период может быть не 14, а 20 суток.
И контрольных анализов тоже должно быть несколько отрицательных.

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