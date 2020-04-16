Выпустят из обсерватора 20 апреля прилетевших из Таиланда 55 пациентов под Бердском

Для всех туристов без исключения проведут 16 апреля анализ на коронавирус. Если он будет отрицательным, туристы отправятся домой.

По словам Аллы Дробинской, состояние пациентов в обсерваторе удовлетворительное

Десятые сутки находятся 55 транзитных туристов, прибывших из Таиланда, в обсерваторе лагеря «Тимуровец» под Бердском.

— Сегодня всем абсолютно проводим анализ на коронавирусную инфекцию. Состояние удовлетворительное. Карантин в «Тимуровце» заканчивается 20 апреля, — рассказала 16 апреля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Напомним, бердская ЦГБ курирует обсерватор, находящийся в районе Нового поселка, в детском оздоровительном лагере «Тимуровец». Там находятся транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда вечером 8 апреля. 55 человек, 5 из которых дети. Это иногородние транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда. Место проживания: Владивосток, Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург.

Вопрос по выбору места для обсерватора решается на уровне территориального Роспотребнадзора, министерства Новосибирской области, все согласовывается на уровне правительства Новосибирской области, и сейчас таких объектов на территории Новосибирска и области шесть, в том числе и «Тимуровец».