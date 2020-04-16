ГИА для 9 классов пройдет с 8 июня по 31 июля 2020 года в Бердске и России

Основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода могут определяться каждым регионом самостоятельно. Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

При неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре: 4 сентября – по русскому языку, 7 сентября – по математике

Рособрнадзор совместно с Министерством просвещения Российской Федерации разработал проект нового расписания государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов (ГИА-9). Ранее сроки проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой.

В соответствии с новым расписанием в 2020 году основной период ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9-х классов пройдёт с 8 июня по 31 июля. Основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода могут определяться каждым регионом самостоятельно.

Основной государственный экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

При неудовлетворительных результатах ОГЭ и ГВЭ можно будет пересдать в дополнительный период в сентябре: 4 сентября – по русскому языку, 7 сентября – по математике. Также определены резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период.

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