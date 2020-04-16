«Будем плакать и выкидывать картошку»: В панике от закрытия ярмарки с 19 апреля продавцы в Бердске

Продавцы в отчаянии и растерянности от того, что придется вынужденно отдыхать. Горожане закупаются продуктами впрок.

Татьяна Иванова в отчаянии,что закроется ярмарка

Согласно постановлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с 19 апреля приостановят деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров. Не будет работать продовольственная ярмарка и в Бердске. Некоторые продавцы в отчаянии и растерянности от того, что придется вынужденно отдыхать. Татьяна и Сергей Ивановы продают картошку, веники, сало, грибы на ярмарке 8 лет.

— Будем сидеть дома, плакать и выкидывать картошку. У нас много своих покупателей, которые спрашивают именно нашу семенную картошку. Как нам сейчас быть? У нас в погребе очень много картошки. Ее нужно реализовать до июня-июля. Потом появляется свежий урожай. Нынче не знаем, что будет,- поделились в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» предприниматели из Черепаново сегодня, 16 апреля.

Чтобы обезопасить себя от коронавируса, продавцы сельхозпродукции работают в масках и перчатках. Пользуются антисептиком. А пока горожане активно закупают продукты.

— Отоварилась мясом, овощами, фруктами. Хватит до конца месяца. Теперь буду дома сидеть, семью кормить, — призналась медработник Наталья, первый раз за неделю вышедшая на улицу.