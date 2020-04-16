Недостойны звания депутата: Критику Николая Сычева за вопросы мэру цензурой назвали в отделении партии «Родина» Бердска

Партийцы и коллеги Сычева по горсовету считают, что письмо «16-ти несогласных» с ним подрывает сами основы депутатства, которое призвано стоять на страже интересов избирателей. «Деятельность Совета основывается на принципах… гласности, коллективного и свободного обсуждения, учета мнения населения города Бердска».

71-летний Николай Сычев много лет отстаивает интересы бердчан как депутат. Баллотироваться в горсовет он больше не планирует

15 апреля в «Курьер. Среда. Бердск» обратились представители бердского отделения партии «Родина». В частности Ольга Козишникова, депутат горсовета Бердска по избирательному округу №3, входящая в депутатский комитет по законности, правопорядку, местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ. Кроме того, она является членом партии «Родина».

По ее словам, ее однопартийцы возмущены критикой со стороны депутатов в адрес Николая Сычева.

— Мы высказали свою позицию. Считаем, что Николай Федорович честно и добросовестно выполняет свои депутатские обязанности, отстаивая интересы избирателей. Критика его вопросов главе города на злободневные для горожан темы неуместна и противоречит принципам работы городского Совета Бердска, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Викторовна, направив в редакцию открытое обращение местного отделения Всероссийской политической партии «Родина».

Напомним, Николай Сычев, депутат по избирательному округу №17, в конце марта обнародовал свои вопросы мэру Евгению Шестернину, который собирался выступать с отчетом о проделанной в 2019 году работе. Практика депутатских вопросов существовала всегда, но решил их предать огласке только Сычев.

— На мой взгляд, работа главы администрации Бердска должна заключаться в повышении уровня качества жизни населения и в создании условий через преобразование и нововведение их жизни. А ответит ли глава честно и откровенно на мои вопросы — это на его совести, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Сычев.

В ответ на это появилось письмо «16-ти несогласных».

— Мы, депутаты Совета депутатов города Бердска, не разделяем форму и содержание ваших вопросов к главе Бердска в связи с тем, что во-первых, все вопросы, заданные вами через СМИ, уже не раз обсуждались и получали ответы на различных уровнях; от общественного, городского, до прокуратуры. Во-вторых, существует определенный регламент формирования данных вопросов. Зная это, вы, тем не менее, задаете их через СМИ с одной лишь целью — формирование, мягко говоря, своего политического капитала. Считаем неприемлемым для депутата вести политику «местничковых интересов» под прикрытием депутатской деятельности, в том числе решая свои личные вопросы, — сказано в обращении к депутату, которое подписали 16 народных избранников.

Как прокомментировал спикер горсовета Валерий Бадьин, речь идет о Николае Сычеве.

Николай Федорович потребовал направить ему письмо с подписями, а не только с фамилиями, чтобы удостовериться в подлинности. Ранее на защиту Сычева встали председатели ТОС, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Общественники заступились за него, считая, что в отличие от других он не воспринимает «народ как массу» и старается в меру сил реально помочь своим избирателям, что он задает правильные вопросы главе города.

Теперь и «Родина» выступила на стороне раскритикованного депутата. Партия, которой по признанию Сычева, он симпатизирует, направила «Курьер. Среда Бердск» свое обращение, которое мы публикуем без купюр. Бердские «родинцы»полагают, что что критика депутата походит на цензуру и нарушает сами принципы депутатской работы.

Открытое обращение

7 апреля 2020 года было опубликовано открытое письмо депутатов городского Совета (№231), в котором была подвергнута критике позиция депутата Н. Ф.Сычева, являющегося сторонником партии «Родина». Открытое письмо (№ 231) стало результатом открытого обращения депутата Н. Ф. Сычева с вопросами в адрес Главы администрации города Бердска, накануне его публичного ежегодного отчета на сессии городского Совета. В своих вопросах Н. Ф. Сычев просит дать ответы на вопросы, которые волнуют как избирателей его округа, так и немало бердчан, интересующихся жизнью Бердска.

В открытом обращении Н. Ф. Сычев задал следующие вопросы: о проблемах в кадровой политике администрации города; вопросы газификации; учет мнения жителей при принятии Генерального плана города; развитие Бердска в сторону Юго-Западного направления; строительство тротуара для детей, идущих в школу №8; продление автобусных маршрутов в районе микрорайона Юго-Восточный. Каждый из этих вопросов значим для горожан и они имеют право получить на них ответы.

Форму подачи вопросов, депутат Н. Ф. Сычев выбрал, возможно, непривычную для кого-то из депутатов бердского городского Совета, отказавшись от кулуарности, а озвучил их публично для всех горожан до рассмотрения отчета Главы администрации города Бердска на ближайшей сессии. Но это его право как народного избранника — отстаивать интересы своих избирателей всеми способами в рамках действующего законодательства.

Реакцией на публичную форму постановки вопросов в адрес Главы администрации города Бердска стала неожиданное письмо (№ 231), подписанного рядом депутатов городского Совета, на бланке Совета депутатов, в виде публичной формы обращения. Под письмом (№ 231) указано 16 депутатских фамилий. При этом, по состоянию на 9 апреля 2020 года, по имеющейся имеющихся информации, реальных подписей под этим обращением было всего четыре. Оригинала или копии открытого письма (№ 231), где были бы подписи депутатов, чьи фамилии указаны в виде списка, у Н. Ф. Сычева или в открытом доступе отсутствуют.

В связи с вышеизложенным местное отделение партии «Родина» считает действия депутатов, поставивших подписи под письмом № 231 городского Совета депутатов в части публичной критики позиции Н. Ф. Сычева, защищающего своих избирателей и вместе с ними желающим получить ответы на все поставленные вопросы в ходе ежегодного отчета Главы администрации Бердска, недостойным звания «народный избранник». Своим публичным обращением депутаты, поставившие под ним подпись, искажают саму суть работы депутата – стоять на страже интересов горожан. А также мы рассматриваем данное действие как желание ввести цезуру в рамках всего городского Совета.

Совет местного отделения партии «Родина» убежден в необходимости со стороны Главы администрации города Бердска дать всесторонний ответ на поставленные ранее депутатом Н. Ф. Сычевым вопросы. А депутатам, чьи имена указаны под открытым письмом с критикой действий Н. Ф. Сычева, строго следовать принципам, прописанным в статье 2 Регламента Совета депутатов города Бердска. Там в частности указано «Деятельность Совета основывается на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, учета мнения населения, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета, ответственности перед населением города Бердска».

С уважением, Совет местного отделения Всероссийской политической партии «Родина»

Что хочет узнать у мэра депутат Сычев?

Запланированную на 16 апреля очередную сессии, где должен был выступить с отчетом о проделанной в 2019 году мэра Бердска Евгений Шестернин, перенесли из-за режима самоизоляции на неопределенный срок, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но готовясь к заседанию Николай Сычев направил в Совет депутатов следующие вопросы для главы города:

1. Почему такая текучка кадров за время его руководства администрацией Бердска? Не говорит ли это о том, что у главы отсутствует взаимопонимание с подчиненными?

2. Почему не прислушивался к мнению народа, жителей Бердска при рассмотрении и утверждении Генерального плана города? Не говорит ли это о том, что бердская власть удалилась от народа и не прислушивается к его мнению?

3. Почему администрация Бердска не привлекает инвесторов в развитии жилищного и промышленного строительства Юго-Западной части города , где расположены земельные участки жителей Бердска — граждан Российской Федерации?

4. Почему бердская власть уклоняется от решения вопросов местного значения в области газификации частного сектора, находит только одни отговорки, а не пути решения вопроса технологического присоединения частного домовладения за счет областного и федерального бюджетов, а кладет это на плечи жителей Бердска — налогоплательщиков? Не пора ли с этим разобраться и работать в области газификации в соответствии Постановления Правительства РФ №1314 от 30 декабря 2013 года в интересах населения?

5. Когда же заработает на полную мощь ГРС-5? Не пора ли разобраться в том, а кто же не исполняет свои обязанности?

6. Из года в год подымаются избирателями вопросы: Когда же наконец будет построен тротуар для безопасного прохода детей школу №8 по улице Нахимова и достроен тротуар по улице Полевой?

7. Когда же будет продлен маршрут движения автобуса №2 до 4 и 5 проездов в микрорайоне Юго-Восточный?

Кто подписал «обращение несогласных»