Поделится снимками более 500 фронтовиков для «Бессмертного полка»-онлайн фотограф из Бердска

Если вы увидели фотографию своего родственника и не желаете, чтобы она размещалась на сайте, звоните в редакции, и мы уберем ее.

До 5000 бердчан встают с фотографиями своих фронтовиков в «Бессмертный полк»

Сохранил все снимки, которые потомки фронтовиков приносили для изготовления штендеров для «Бессмертного полка», фотограф из Бердска Олег Щербаков. Их набралось более 500. Когда он узнал, что «Курьер. Среда. Бердск» проводит акцию #Бессмертныйполкдомабердск, то решил передать фотографии для «Бессмертного полка»-онлайн.

— С 2013 года скопились снимки, с самого первого «Бессмертного полка». В первые годы было побольше желающих изготовить штендеры, а дальше пошло поменьше — по 20-30 заказов. Если по всем фотостудиям собрать снимки, представляете, какой архив будет, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Щербаков.

По словам, Олега Щербакова, каждая его фотография оформлена, как штендер «Бессмертного полка». На подложке, со звездой, фамилией, именем, отчеством и званием.

— Фотографии все обработаны, насколько это возможно. Потому что приносили снимки и говорили: вот мой дед в восьмом ряду, четвертый справа. Бывали и шикарные портреты. Была и такая фотография с подписью на обратной стороне «прислано с фронта, когда я вступал в партию». Фотокарточка махонькая, 1 см на 2 см, изображение еле видно, — отметил Щербаков.

В ближайшее время фотографии, переданные Олегом Щербаковым, мы разместим на «Бессмертном полку»-онлайн

Напомним, этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии мы начали формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

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Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

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Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.

Если вы увидели фотографию своего родственника и не желаете, чтобы она размещалась на сайте, звоните по телефону редакции 3-00-10. Мы уберем ее.