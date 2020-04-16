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Приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за COVID-19 Минздрав

16:45 16.04.2020 Фото: pixabay.com
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Вакцинация новорожденных в роддомах сохраняется. В Роспотребнадзоре считают, что временный отказ от вакцинации — целесообразная мера.

Приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из за COVID 19 Минздрав
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Минздрав России приостановил плановую вакцинацию детей и взрослых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты».
«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС Кузнецова.

Вместе с тем он отметил, что вакцинация новорожденных в роддомах сохраняется.

В Роспотребнадзоре считают, что временный отказ от вакцинации — целесообразная мера. В частности, глава ведомства Анна Попова направила в регионы соответствующее письмо месяц назад. Прежде всего эта инициатива касается взрослого населения, так как именно среди них больше всего зараженных.

Кроме того, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовило руководство по рутинной иммунизации в период пандемии коронавируса. ВОЗ отмечает, что меры реагирования должны основываться на детальной оценке распространения тех или иных инфекций в разных регионах.

Несколько дней назад стало известно, что Минздрав разрабатывает способы экстренной постконтактной профилактики заражения коронавирусом для медицинских работников.

Вместе с тем директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович указала на отсутствие позитивной динамики в ситуации с COVID-19 в России. Причиной тому она также назвала безответственность некоторых граждан, которые пренебрегают превентивными мерами.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения России выпустило пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По состоянию на 16 апреля, в России 27 938 зараженных коронавирусной инфекцией человек.

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