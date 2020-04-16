Болеют корнавирусом почти 28 000 человек в России. 2304 россиянина выздоровело

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

Коронавирус унес жизни 232 россиян

За последние сутки в России подтверждены еще 3 448 случаев заражения коронавирусом. Всего новой инфекцией в стране болеют 27 938 человек. Еще 2304 человека выздоровело. За последние сутки от COVID-19 умерли 34 человека. Всего от коронавируса умерло 232 человека.

Распределение по субъектам:

1. Москва 1370

2. Московская область 467

3. Санкт-Петербург 154

4. Нижегородская область 65

5. Республика Ингушетия 63

6. Красноярский край 60

7. Тамбовская область 50

8. Республика Дагестан 49

9. Чувашская Республика 47

10. Тульская область 44

11. Республика Башкортостан 42

12. Мурманская область 41

13. Ростовская область 41

14. Республика Коми 39

15. Ханты-Мансийский АО 39

16. Рязанская область 38

17. Брянская область 37

18. Тверская область 34

19. Орловская область 32

20. Ленинградская область 32

21. Курская область 31

22. Республика Марий Эл 29

23. Калужская область 28

24. Ставропольский край 28

25. Оренбургская область 28

26. Новгородская область 27

27. Тюменская область 27

28. Смоленская область 26

29. Ярославская область 23

30. Ямало-Ненецкий АО 22

31. Краснодарский край 21

32. Республика Татарстан 21

33. Кабардино-Балкарская Республика 19

34. Ульяновская область 19

35. Пермский край 18

36. Республика Адыгея 16

37. Ивановская область 15

38. Вологодская область 15

39. Удмуртская Республика 15

40. Магаданская область 15

41. Владимирская область 14

42. Воронежская область 14

43. Саратовская область 14

44. Забайкальский край 14

45. Хабаровский край 14

46. Белгородская область 13

47. Астраханская область 13

48. Костромская область 11

49. Липецкая область 11

50. Волгоградская область 11

51. Новосибирская область 11

52. Камчатский край 11

53. Самарская область 10

54. Кировская область 9

55. Алтайский край 9

56. Калининградская область 8

57. Республика Бурятия 8

58. Карачаево-Черкесская Республика 7

59. Пензенская область 7

60. Свердловская область 6

61. Иркутская область 6

62. Томская область 6

63. Псковская область 5

64. Приморский край 4

65. Чеченская Республика 3

66. Кемеровская область 3

67. Амурская область 3

68. Республика Крым 3

69. Челябинская область 2

70. Республика Тыва 2

71. Республика Саха (Якутия) 2

72. Республика Карелия 1

73. Архангельская область 1

74. Республика Калмыкия 1

75. Курганская область 1

76. Республика Хакасия 1

77. Омская область 1

78. Еврейская АО 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 2304 человека.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.