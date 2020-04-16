Алле Борисовне 71: Трогательное поздравление Лизы и Гарри на видео показал Максим Галкин

Вчера Алле Пугачёвой исполнился 71 год. Очень трогательно поздравили певицу её младшие дети — Гарри и Лиза. Исполнительница расчувствовалась и прослезилась. Кадры опубликовал в «Инстаграме» супруг Пугачёвой Максим Галкин.
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Гарри и Лиза подготовили длинное поздравление с массой тёплых слов, после чего вручили Пугачёвой два букета с розами. Ребята также подарили певице рисунок с пожеланиями и приготовили праздничный торт.
— Вы меня до слёз довели прям, — обратилась к детям Пугачёва.
За кадром слышен голос Максима Галкина, который также поздравил супругу с днём рождения. В комментариях в соцсети к поздравлениям присоединились Николай Басков, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и другие российские звёзды.
Источник: life.ru