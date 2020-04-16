Алле Борисовне 71: Трогательное поздравление Лизы и Гарри на видео показал Максим Галкин

— Вы меня до слёз довели прям, — обратилась к детям Пугачёва.

Алла Борисовна расчувствовалась и прослезилась от поздравлений близких Вчера Алле Пугачёвой исполнился 71 год. Очень трогательно поздравили певицу её младшие дети — Гарри и Лиза. Исполнительница расчувствовалась и прослезилась. Кадры опубликовал в «Инстаграме» супруг Пугачёвой Максим Галкин. Посмотреть эту публикацию в Instagram С днём рождения, любимая! Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2020 в 12:30 PDT

Гарри и Лиза подготовили длинное поздравление с массой тёплых слов, после чего вручили Пугачёвой два букета с розами. Ребята также подарили певице рисунок с пожеланиями и приготовили праздничный торт.

— Вы меня до слёз довели прям, — обратилась к детям Пугачёва.