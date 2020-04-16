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Алле Борисовне 71: Трогательное поздравление Лизы и Гарри на видео показал Максим Галкин

16:20 16.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru
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— Вы меня до слёз довели прям, — обратилась к детям Пугачёва.

Алле Борисовне 71: Трогательное поздравление Лизы и Гарри на видео показал Максим Галкин

Алла Борисовна расчувствовалась и прослезилась от поздравлений близких

Вчера Алле Пугачёвой исполнился 71 год. Очень трогательно поздравили певицу её младшие дети — Гарри и Лиза. Исполнительница расчувствовалась и прослезилась. Кадры опубликовал в «Инстаграме» супруг Пугачёвой Максим Галкин.

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С днём рождения, любимая!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Гарри и Лиза подготовили длинное поздравление с массой тёплых слов, после чего вручили Пугачёвой два букета с розами. Ребята также подарили певице рисунок с пожеланиями и приготовили праздничный торт.

— Вы меня до слёз довели прям, — обратилась к детям Пугачёва.

За кадром слышен голос Максима Галкина, который также поздравил супругу с днём рождения. В комментариях в соцсети к поздравлениям присоединились Николай Басков, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и другие российские звёзды.

Источник: life.ru

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