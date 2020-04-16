Более 50% учителей отмечают, что увеличилась нагрузка на учеников с переходом на дистанционный формат обучения

84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение.

Учителям с переходом в онлайн пришлось быстро осваивать новые форматы обучения

Порядка 59% опрошенных школьных учителей в России считают, что нагрузка на учеников выросла с переходом на дистанционный формат обучения. Такие выводы приведены в исследовании «Проблемы перехода на дистанционное обучение в РФ глазами учителей», опубликованном в среду на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Нагрузка на учителей увеличилась: 84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей», — говорится в материалах.

Авторы отмечают, что учителям с переходом в онлайн пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, а готовиться к занятиям теперь приходится иначе. Кроме того, не все педагоги знают или умеют пользоваться возможностями, которые предоставляют образовательные платформы. Так, 13% учителей не знают, что можно задавать домашнее задание на платформе, где будет проведена автоматическая проверка результатов, а 75% респондентов вообще не проводят видеоуроки в период дистанционного обучения.

Педагоги, которые не ведут уроки дистанционно, объясняют это техническими проблемами, которые есть у учеников, отмечается в материалах. Например, у некоторых школьников дома нет интернета или компьютера. Также есть учителя, у которых отсутствует необходимая техника.

Исследование проведено в конце марта — начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, управления общего образования НИУ ВШЭ, ИД «Комсомольская правда», интернет-издания для директоров школ «Директория.Онлайн» и в сотрудничестве с Институтом образования НИУ ВШЭ. Были опрошены 22600 учителей из 73 регионов России.

Источник: ТАСС