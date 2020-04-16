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Образование / Общество

Более 50% учителей отмечают, что увеличилась нагрузка на учеников с переходом на дистанционный формат обучения

16:25 16.04.2020 Фото: pxhere.com
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84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение.

Более 50% учителей отмечают, что увеличилась нагрузка на учеников с переходом на дистанционный формат обучения
Учителям с переходом в онлайн пришлось быстро осваивать новые форматы обучения

Порядка 59% опрошенных школьных учителей в России считают, что нагрузка на учеников выросла с переходом на дистанционный формат обучения. Такие выводы приведены в исследовании «Проблемы перехода на дистанционное обучение в РФ глазами учителей», опубликованном в среду на сайте Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Нагрузка на учителей увеличилась: 84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей», — говорится в материалах.

Авторы отмечают, что учителям с переходом в онлайн пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, а готовиться к занятиям теперь приходится иначе. Кроме того, не все педагоги знают или умеют пользоваться возможностями, которые предоставляют образовательные платформы. Так, 13% учителей не знают, что можно задавать домашнее задание на платформе, где будет проведена автоматическая проверка результатов, а 75% респондентов вообще не проводят видеоуроки в период дистанционного обучения.

Педагоги, которые не ведут уроки дистанционно, объясняют это техническими проблемами, которые есть у учеников, отмечается в материалах. Например, у некоторых школьников дома нет интернета или компьютера. Также есть учителя, у которых отсутствует необходимая техника.

Исследование проведено в конце марта — начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, управления общего образования НИУ ВШЭ, ИД «Комсомольская правда», интернет-издания для директоров школ «Директория.Онлайн» и в сотрудничестве с Институтом образования НИУ ВШЭ. Были опрошены 22600 учителей из 73 регионов России.

Источник: ТАСС

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От редакции

Ваши дети справляются с дистанционным обучением?

Лора, 16 апреля 2020 17:03
НВР:
Не справляется. Стал нервным, плохо спит, часто плачет. Все время жалуется, что болят глаза из-за видеоконференций.Ладно бы их устраивали только по важным предметам, так туда уже всякие музыки и Обж лезут!Всем надо отметиться, что они продвинутые учителя, а что у ребёнка глаза пропадают-это всем наплевать! Раздражает анархия в стране: мол, решайте на уровне регионов, можно ли уходить на каникулы. Да ведь все регионы Москву лижут, никто не осмелился идти против. Хабаровск попробовал и тут же отыграл назад, потому как страшно. Так имейте мужество назначать даты едино по стране, а не виляйте хвостом, как трусливая собака! Я уж не говорю о том, что вся дистанционка-это теперь обучение ребёнка самим родителем, который и так задерган проблемами!!!

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