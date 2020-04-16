Похоронил заживо: врач живой отправил в морг в мешке для трупов 46-летнюю Глэдис Родригес Дуарте

46-летнюю Глэдис Родригес Дуарте, у которой было онкологическое заболевание, привезли в частную клинику Сан-Фернандо, Парагвай, из-за повышенного давления. Но спустя два часа врач Хериберто Вера, который пользовался доверием у семьи, сообщил им жуткую весть: пациентка скончалась. И в качестве причины указал рак.

Он решил, что мама мертва, и вручил мне её голую, словно животное, вместе со свидетельством о смерти. Даже не попытался её реанимировать

Тело женщины отправили в похоронное бюро, но тут история приняла еще более жуткий оборот. Сотрудники заметили, что погибшая начала шевелиться в мешке для трупов. Оказалось, Глэдис всё ещё была жива. Чудо-пациентку срочно переправили в больницу и поместили под наблюдение.

Но близкие Глэдис в ярости. Её муж считает, что Хериберто Вера просто не хотел её лечить и списал со счетов, так как у неё было серьёзное заболевание. Он обратился в полицию, и правоохранители возбудили дело в отношении врача, объявившего женщину мёртвой. По сообщениям, одну из сотрудниц, которая расследовала это дело, отстранили, так как она была женой того самого доктора.

Источник: life.ru