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Четкий список системообразующих предприятий страдающих от COVID-19 потребовал составить Путин

17:00 16.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики, заявил президент.

Четкий список системообразующих предприятий страдающих от COVID 19 потребовал составить Путин
Владимир Путин обратился к чиновникам 15 апреля

Попросил правительство доработать список системообразующих предприятий президент России Владимир Путин вчера, 15 апреля. Список будет составлен на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики, заявил президент.

— Для этих компаний – а в проект решения Правительства уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны, – предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, — предложил Путин.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы.

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