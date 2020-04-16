Эти простые приемы приведут в состояние возбуждения любого мужчину

В ранние утренние часы бойфренд будет более беззащитным, поддавшись общему настроению атмосферу пробуждающихся солнечных лучей. Его даже получится «победить» в физической схватке.

Мужчины как большие коты любят ласку

На разных тренингах по межличностным отношениям коучи постоянно твердят о том, что любят и не любят большинство мужчин. Но для постижения таких основ психологии противоположного пола необязательно читать талмуды. Достаточно просто запомнить перечисленные ниже приемы, которые позволят запасть в сердце понравившегося кавалера.

Что особенно сильно нравится мужчинам?

Многие привыкли полагать, будто мужчины не проявляют эмоций, так как им не свойственна сентиментальность. На самом деле такой синдром «холодильника» может быть исключительно показательным. Его корни могут уходить в детство, когда маленькому мальчику постоянно повторяли, что он не должен плакать и проявлять слабину. Так зародился стереотип о том, что мужчина всегда должен быть железобетонным. Но на самом деле им все так же присущи нотки романтизма и сентиментальность.

Именно поэтому у представителя мужского пола очень часто возникают приятные воспоминания, закрепленные за музыкальной композицией, которая играла на первом свидании. Или во время первой интимной близости. Происходит это зачастую на подсознании, поэтому контролировать не получается своими силами. Иногда этой особенностью можно пользоваться в качестве инструмента для подготовки почвы к каким-то признаниям или создания соответствующей романтичной атмосферы.

Еще одним важным фактором становится парфюм. Но тут все понятно, потому что женщины сами без ума от мужчин, чей аромат духов им очень нравится. Поэтому собираясь на свидание, нужно постоянно помнить о том, чтобы уделить этому аспекту особенное внимание.

Кстати, иногда случается так, что во время близости происходит какой-то сбой со стороны мужчины. И никакими аргументами его не объяснить. А корень проблемы может лежать в каком-то неприятном запахе, который сразу даже не определить. Именно поэтому с древних веков аспекту обоняния всегда уделялось много времени.

Особенности, которые приводят мужчину в состояние возбуждения

Не все согласны с тем, что представители мужского пола приходят в восторг от того, когда видят отражение своего обнаженного тела в зеркале. Тут, скорее всего, зависит от конкретной личности. А также физической формы конкретного парня в этот момент.

А вот игривые обращения с любимой утром прямо в постели – это подходит большинству. Причем в ранние утренние часы бойфренд будет более беззащитным, поддавшись общему настроению атмосферу пробуждающихся солнечных лучей. Его даже получится «победить» в физической схватке.

К слову, тренеры по межличностным отношениям постоянно напоминают о том, что для счастливого сосуществования на одной жилой площади необходимо искать тайные «кнопки» своего мужчины. Речь идет об эрогенных зонах. Если молодой человек не может сам их назвать, придется пробовать самостоятельно.

И начинать эксперты просят со спины. Вообще тут будет уместно сравнение с котами, которые любят, когда их гладят по спине. Объяснить это легко тем, что мужская спина имеет много чувствительных рецепторов.

Также стоит выделить бессмертную классику – продукты-афродизиаки. Примечательно, что у мужчин сексуальное напряжение в приятном ключе вызывает чувство страха. Речь идет о близости в минуту опасности, когда парочку «преступников» могут выкрыть. Например, в конференц-зале на работе, где за стенами снуют любопытсвующие сотрудники.

На что еще нужно обратить внимание, чтобы возбудить парня?



Собираясь на свидание, многие девушки уделяют много внимания белью. Это правильный подход, так как красивые нижние элементы гардероба делают красавицу более уверенной в себе. Но не стоит забывать о том, что красное платье – это еще одно мощное оружие, которые сразу же выделяет женщину из толпы.

А вот в домашних условиях бойфренд будет без ума, когда девушка примерит его рубашку. Здесь есть два объяснения. Первый предусматривает хрупкий внешний вид в вещи, которая будет намного больше по размеру и длине. Дама будет выглядеть невинно и свежо. А второй – чисто психологический.

Многие представители мужского пола отмечают, что такой жест наталкивает их на мысль о том, будто перед ними – завоеванная высота. И рубашка выступает в качестве флага. Им нравится это ощущение морального удовлетворения, что, наконец-то, любимая была покорена его обаянием до конца.

Из других аспектов выделяют свежее постельное белье, что тоже базируется на восприимчивости запахов. Также многим мужчинам нравятся играющие на гитаре девушки. Вопреки стереотипам о том, будто карьеристки – не стиль мужчин, здесь есть доля противоречий. Дамы, добившиеся всего сами – природная приманка для настоящего охотника.

В заключение стоит отметить такое качество, как чувство юмора. Умение непринужденно разрядить обстановку очень ценится в глазах парней.

Источник: TheRussianTimes